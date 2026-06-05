Еще одно село в Мангистау получило статус «села без алкоголя»

Село Болашак. Фото: yandex.kz/maps/Ермек И.

Инициатива реализована прокуратурой Каракиянского района совместно с заинтересованными государственными органами село Болашак было признано «селом без алкоголя». Цель инициативы - укрепление общественного порядка и формирование здорового образа жизни.

По информации пресс-службы районного акимата, по этому случаю был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Местные предприниматели поддержали данную инициативу, проявив активную гражданскую позицию. В рамках подписанного документа стороны договорились совместно реализовывать меры по недопущению продажи и употребления алкогольной продукции на территории села, проводить разъяснительную работу среди молодёжи, заниматься профилактикой правонарушений и создавать безопасную общественную среду.

Ожидается, что эта инициатива окажет положительное влияние на поддержание правопорядка в селе и повышение качества жизни его жителей.

Напомним, в Мангистау набирает популярность тренд на «трезвые» села.