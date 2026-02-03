Эксперимент длиной в пять лет: к чему привёл отказ от алкоголя в одном из сел Мангистау

Село Беки Мангистауского района уже пять лет живёт без продажи алкоголя – к чему привёл отказ от такого рода напитков, Lada.kz рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области

Инициатива полного отказа от реализации спиртных напитков принадлежит местным предпринимателям, а жители села её единогласно поддержали. Решение закрепили официально – было подписано четырёхстороннее соглашение между районным акиматом, прокуратурой, отделом полиции и представителями бизнеса.

Главный итог пятилетнего опыта – в селе за это время не зарегистрировано ни одного преступления. По информации правоохранительных органов, в населённом пункте сохраняется стабильная и спокойная обстановка, заметно снизилось количество бытовых конфликтов и правонарушений, укрепились добрососедские отношения.

Местные жители отмечают, что в Беки стало тише, спокойнее, люди чаще помогают друг другу и меньше поводов для ссор.

Предприниматели подчёркивают: решение было осознанным. По их словам, долгосрочное благополучие односельчан оказалось важнее краткосрочной прибыли от продажи спиртного.

Подписание соглашения и последующие пять лет без алкоголя сегодня рассматриваются как успешный опыт взаимодействия государства, правоохранительных органов, бизнеса и самих жителей. В Мангистауской области не исключают, что практика Бекі может стать ориентиром и для других населённых пунктов региона.

Напомним, аналогичный опыт отсутствия преступности после отказа от алкоголя продемонстрировали жители села Онды. Ранее в населённом пункте Баянды также отказались от реализации и приобретения горячительных напитков.