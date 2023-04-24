"Ни краж, ни преступлений": жители еще одного села в Казахстане полностью отказались от алкоголя

В одном из сельских округов Жанааркинского района в области Улытау полностью отказались от спиртного. Алкогольную продукцию там не пьют и не продают. Это добровольное желание самих жителей, и, как результат, за последние 3 года в сельском округе не было ни одного преступления, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".



Инициатива отказаться от алкоголя сначала поступила от молодежи, говорят местные жители. Идею поддержали все сельчане. Крепкие напитки не просто запретили употреблять, но и убрали с полок магазинов.



"Наша молодежь очень активна. Мы все категорически против употребления алкоголя. Спонсор спокойной жизни – это отсутствие алкогольных напитков", - говорит Нурлан Орынбайулы, житель села имени Сакена Сейфуллина.



В состав этого сельского округа входят 3 населенных пункта. Местный участковый инспектор сейчас практически не выезжает в села.



"В последние годы в этом селе не было зарегистрировано ни одного факта преступления. Сельская молодежь занимается либо своим делом, либо животноводством", - делится результатом безалкогольной жизни сельчан участковый инспектор Сакен Картаев.



В селе имени Сакена Сейфуллина сейчас все праздники проходят без алкоголя. Предприниматели, у которых есть магазины, так же, как и жители, добровольно отказались от этой продукции.



"Наши двери открыты днем и ночью. Никаких краж, никаких злоумышленников. Многие занимаются сельским хозяйством. Также ребята из нашего села спортивны и сильны", - говорит Алданыш Аменов, житель села.



По словам корреспондента телеканала, молодежь здесь занимается фермерством, благодаря чему в селе растет число крестьянских хозяйств. Сейчас их 85.



Ранее жители села Ткенекты в Карагандинской области полностью отказались от употребления крепкого алкоголя.



Вслед за ними сельчане в СКО отказались от горячительных напитков и поделились результатами.