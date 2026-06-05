В Актау пройдут публичные слушания по изменению тарифов на тепло

Энергокомбинат подал заявку в департамент Комитета по регулированию естественных монополий на изменение тарифов на регулируемые услуги по производству и снабжению тепловой энергией, передаёт Lada.kz .

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О запланированном мероприятии сообщает департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Мангистауской области.

Жителей и иных заинтересованных лиц приглашают принять участие в публичных слушаниях по рассмотрению заявки ТОО «МАЭК», представленной в рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», на изменение тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по производству и (или) снабжению тепловой энергией.

Слушания состоятся 11 июня 2026 года в 15:00 в ДК «Дружба», расположенном в 1 микрорайоне Актау.