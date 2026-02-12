Всё выше и выше: рост тарифов для потребителей Актау объяснили в ТОО «МАЭК»

В феврале жители областного центра получили квитанции на оплату коммунальных услуг и обнаружили, что конечные суммы возросли. Так как все коммунальные блага для региона производит ТОО «МАЭК», свои вопросы потребители в первую очередь адресуют энергокомбинату. Экономисты предприятия рассказали Lada.kz , повышал ли МАЭК тарифы.

Как сообщила заместитель генерального директора по экономике и финансам Алма Берген, увеличения тарифов на продукты МАЭКа в этом году не было, так как с октября 2025 года до конца марта 2026 года введен мораторий на их повышение.

С 1 января 2026 года увеличена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 12% до 16%. МАЭК, являясь плательщиком НДС, применяет к утвержденным уполномоченным органом тарифам данную налоговую ставку, поэтому за счет увеличения налоговой составляющей выросла конечная сумма в квитанции.

Тарифы на производство тепловой энергии и воды (питьевая, техническая, горячая) утверждены уполномоченным органом на пятилетний период (2025-2029 годы).

На сегодняшний день предприятие заявку на изменение тарифов не подавало.

