В красной зоне: ТОО «МАЭК» в Актау остается изношенным предприятием

Данные по состоянию электростанций озвучил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передаёт Lada.kz со ссылкой на bes.media .

Фото из архива

По данным министра энергетики, ТЭЦ-2 (теплоэлектроцентраль №2) ТОО «МАЭК» остаётся в «красной зоне» наряду с теплоэнергостанциями в Семея, Темиртау (ГРЭС-1), Петропавловске, Павлодаре (ТЭЦ-2), Степногорске, Уральске, Кызылорде, Аркалыке и Таразе.

Девять электростанций перешли из «красной» в «жёлтую» зону, ещё три — из «жёлтой» в «зелёную».

По данным руководства ТОО «МАЭК», изношенность предприятия превышает 70%, что критично для инфраструктуры снабжения продукцией потребителей региона.

Напомним, летом прошлого года на МАЭКе произошла крупная авария на энергоблоке, что привело к временному обесточиванию ряда потребителей, в том чиселе крупных нефтяных компаний.