ТОО «МАЭК» в Актау оштрафовано за тарифные нарушения и незаконные требования

ТОО «МАЭК» применяло неправильный тариф к населению и устанавливало дополнительные требования. Потребители пожаловались в Комитет по регулированию естественных монополий, и предприятие оштрафовали, передаёт Lada.kz .

Жалоба на действия монополиста от жителей Актау поступила в декабре через платформу e-Otinish. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области провёл внеплановую проверку деятельности ТОО «МАЭК».

Итогом стало открытие административного производства по фактам нарушения порядка предоставления регулируемых услуг и доступа к ним.

В соответствии с Законом «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемую услугу по тарифу, утверждённому уполномоченным органом, и не вправе устанавливать дополнительные требования, не относящиеся к предоставляемой регулируемой услуге.

Внеплановая проверка показала, что МАЭК при обслуживании потребителей неправильно применял тариф для физических лиц, а также устанавливал дополнительные требования, не предусмотренные законодательством.

Для восстановления прав потребителей департамент выдал энергокомбинату предписание об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, на предприятие наложен административный штраф в размере 3 151 270 тенге, который уже полностью взыскан и перечислен в доход государственного бюджета.

Редакция Lada.kz обратилась в департамент по регулированию естественных монополий со следующими вопросами:

на какой продукт МАЭК неправильно применял тариф для населения и на протяжении какого периода времени?

сколько потребители переплатили или недоплатили в результате этих действий?

какие дополнительные требования, не предусмотренные законодательством, выставлял МАЭК?

Однако в департаменте не стали отвечать на эти вопросы, несмотря на то, что решение суда вступило в законную силу.