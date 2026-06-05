Взрыв в прямом эфире: атака морских дронов парализовала крупнейший порт Румынии

Утром 5 июня крупнейший румынский порт Констанца был экстренно закрыт из-за детонации начиненного взрывчаткой морского беспилотника. Момент мощного взрыва случайно попал в прямой эфир местного телевидения, а масштаб угрозы оказался куда серьезнее, чем предполагалось изначально — в прибрежной зоне обнаружена целая группа безэкипажных катеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Observator Antena1/Handout/Reuters

Хроника ЧП: четырехчасовое ожидание и взрыв на камеру

Драматические события в Констанце начали разворачиваться ранним утром 5 июня 2026 года. Румынская комплексная система радиолокационного наблюдения SCOMAR зафиксировала подозрительные объекты, двигавшиеся со стороны Черного моря к гражданским причалам. Один из безэкипажных катеров прибило к берегу в непосредственной близости от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению людей на море (ARSVOM), неподалеку от ключевого нефтяного терминала.

Власти Бухареста отреагировали незамедлительно: была объявлена экстренная эвакуация населения и персонала порта в радиусе одного километра. Как сообщил глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат, дрон обнаружили за четыре часа до взрыва. Спецслужбы пытались оценить риски, однако около 10:30 по местному времени аппарат самоуничтожился. По предварительным данным, на борту был установлен часовой механизм.

Взрывная волна была такой силы, что едва не сбила с ног съемочную группу телеканала Antena1. Местная журналистка вела репортаж с обочины дороги в прямом эфире, когда за ее спиной раздался оглушительный грохот и в небо поднялся столб черного дыма. К счастью, благодаря превентивной эвакуации, никто не пострадал. На данный момент работа порта полностью заблокирована, акватория оцеплена силами ВМС и Румынской разведывательной службы (SRI).

Анатомия угрозы: почему эксперты говорят о дронах MAGURA?

Министерство национальной обороны Румынии официально заявило, что подобные аппараты не стоят на вооружении национальной армии и не использовались в ходе недавних маневров НАТО в Черном море. «Морской дрон относится к типу тех, что активно применяются в боевых действиях на Украине», — подчеркнули в ведомстве.

Румынские военные аналитики, включая капитана первого ранга в отставке Санду Матею, изучив обломки и силуэт аппарата, сошлись во мнении, что речь идет об украинском безэкипажном катере (БЭК) семейства MAGURA V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) или его модификациях.

Справка: Что такое БЭК MAGURA V5?

Назначение: Разведывательный и ударный беспилотный катер.

Дальность хода: до 800 км (что легко позволяет ему пересечь Черное море).

Полезная нагрузка: несет до 250–300 кг взрывчатки.

Особенность: Низкий профиль над водой делает его крайне трудной мишенью для стандартных гражданских и даже военных радаров на больших расстояниях.

Позже румынский портал adevarul.ro шокировал общественность новым известием: в прибрежной зоне были обнаружены еще четыре аналогичных безэкипажных катера. Сейчас военные инженеры пытаются обезвредить их, чтобы не допустить новых подрывов вблизи портовой инфраструктуры.

Дипломатический клинч: Бухарест обвиняет Москву, Россия указывает на Киев

Инцидент в Констанце мгновенно перерос в жесткую геополитическую дискуссию. Несмотря на то, что технические маркеры указывают на украинское происхождение дрона, руководство Румынии и Евросоюза возложило политическую ответственность на Кремль.

Президент Румынии Никушор Дан назвал случившееся «прямым следствием агрессивной войны, развязанной Россией». Его поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив в соцсети X, что конфликт все сильнее угрожает восточным границам НАТО.

Посольство РФ в Бухаресте выступило с ответным резким заявлением:

«Речь идет об украинских морских беспилотных аппаратах, используемых киевским режимом для осуществления террористических актов против гражданских морских судов. Любые попытки привязать эти дроны к России лишены малейших оснований».

Эскалация на границе: Румыния зачищает российские дипломатические каналы

Взрыв в Констанце произошел на фоне беспрецедентного обострения отношений между Бухарестом и Москвой. Буквально за неделю до этого, в ночь на 29 мая 2026 года, другой беспилотник (на этот раз воздушный) рухнул на жилой многоквартирный дом в румынском городе Галац, в результате чего пострадали два человека. В Бухаресте тогда заявили, что БПЛА был российским и залетел в воздушное пространство Румынии из-за сбоя или работы украинской ПВО в районе порта Рени.

Реакция румынских властей на инцидент в Галаце была жесткой:

В МИД был вызван посол РФ Владимир Липаев. Власти Румынии официально объявили о закрытии Генерального консульства РФ в Констанце. Генконсул Андрей Косилин был объявлен персоной нон грата.

Комментируя эту цепь событий, президент России Владимир Путин призвал не делать поспешных выводов без проведения тщательной экспертизы и передачи Москве обломков. Он напомнил о случаях, когда дроны залетали в Польшу и страны Балтии, вызывая волну обвинений, но позже оказывались украинскими.

Тем не менее, обнаружение сразу пяти морских дронов-камикадзе у берегов Констанции — крупнейшего хаба для транзита зерна и нефтепродуктов в Черном море — переводит ситуацию в сферу прямой угрозы судоходству Альянса. Судя по всему, в ближайшие дни НАТО усилит патрулирование румынских вод.