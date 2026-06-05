Кассационный суд поставил точку в деле об убийстве парня в селе Акжигит

Представители стороны потерпевших добивались отмены приговора и отправки его на новое рассмотрение, аргументируя позицию тем, что суды первой и апелляционной инстанций не обеспечили полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела. На скамье подсудимых должно было быть больше подозреваемых, потому что убийство было совершенно группой лиц, настаивали родные убитого в ходе следствия и суда, передаёт Lada.kz .

Сагындык Курманиязулы. Фото родных убитого

Заседание и решение кассационной комиссии было проведено в Астане 20 мая. Издание Lada.kz направило запрос, который был получен сегодня, 5 июня.

Что установил суд

Приговором Мангистауского районного суда Мангистауской области от 14 августа 2025 года 21-летний Ж.Ж. осужден по:

пунктам 5), 8) части 2 статьи 109-1 УКРК к 100 часам общественных работ;

части 3 статьи 106 УК к 10 годам лишения свободы.

По совокупности уголовных правонарушений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

С осужденного взыскан принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 73 840 тенге и процессуальные издержки в доход государства в размере 167 202 тенге.

Гражданские иски двух истцов удовлетворены частично - взыскано по 10 млн тенге каждому, а также 1 966 госпошлины в доход государства.

Судебным приговором Ж.Ж. признан виновным в совершении из хулиганских побуждений, в отношении заведомо несовершеннолетнего, нанесения побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда от 8 октября 2025 года приговор суда оставлен без изменения.

Доводы кассационной жалобы

Представитель потерпевшего адвокат Б. А. Азанов в своей кассационной жалобе указал, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а суды первой и апелляционной инстанций не обеспечили полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела. Он отметил, что судебное следствие было проведено неполно, а в основу приговора легли незаконно полученные доказательства.

Адвокат обратил внимание на то, что, несмотря на установленный факт избиения Сагындыка Курманиязулы несколькими лицами (включая М. Т., который нанес потерпевшему несколько ударов), тот был допрошен лишь в качестве свидетеля. По мнению защиты, эти действия были направлены на освобождение М. Т. и других лиц от уголовной ответственности. Поэтому адвокат просил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Позиция Кассационного суда

Заслушав все стороны, кассационный суд, изучив материалы уголовного дела и обсудив доводы жалобы, пришел к выводу, что судебные акты подлежат оставлению без изменения.

«Основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в кассационном порядке, согласно частям 1 и 2 статьи 485 УПК, являются случаи неправильного применения уголовного и (или) уголовно-процессуального законов. Данный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. По настоящему делу таких оснований не установлено. Суды первой и апелляционной инстанций, соблюдая требования статьи 24 УПК, исследовали дело всесторонне, полно и объективно», - говорится в сообщении Кассационного суда по уголовным делам.

Как установлено материалами дела, 8 апреля 2025 года около 23:00 осужденный Ж. Ж. вместе с М. Т. сделали замечание младшим по возрасту семерым школьникам, указав на их неправильное поведение (курение, неоказание помощи при призыве).

Ж. Ж выстроил школьников в ряд и стал наносить удары несовершеннолетним якобы с целью «воспитания».

Правым кулаком он дважды ударил в область груди стоявшего первым несовершеннолетнего потерпевшего К. Т.. Далее он нанес один удар кулаком правой руки в область груди стоявшего следующим несовершеннолетнего Сагындыка Курманиязулы. От этого удара последний потерял сознание, упал навзничь, после чего у него начались судороги конечностей и челюсти, а также спазм мышц.

Анализ доказательств

Несмотря на то, что осужденный Ж.Ж. не признал свою вину, его вина в полном объеме подтверждается:

его собственными показаниями, данными в ходе досудебного расследования и в суде;

последовательными и стабильными показаниями свидетелей;

заключениями экспертов и комиссионной экспертизы;

другими взаимосвязанными доказательствами, исследованными в суде.

Согласно заключению комиссионной экспертизы от 8 мая 2025 года, смерть Сагындыка Курманиязулы наступила от механической тупой травмы рефлексогенной зоны грудной клетки на уровне сердца, что привело к острой остановке сердечной деятельности. Данная травма могла образоваться от воздействия твердого тупого предмета, относится к категории повреждений, причинивших тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, и между этой травмой и смертью имеется прямая причинно-следственная связь.

По заключению эксперта от 17 апреля 2025 года, кровоподтеки на грудной клетке К. Т. могли образоваться от воздействия твердого тупого предмета или удара о таковой. Поскольку они не повлекли расстройства здоровья, они расцениваются как повреждения, не причинившие вреда здоровью человека.

«Из показаний свидетелей, в том числе несовершеннолетних, находившихся на месте происшествия, установлено, что смертельный удар потерпевшему нанес именно осужденный Ж. Ж.. Эти обстоятельства полностью подтверждаются экспертными заключениями и другими доказательствами. Совокупность указанных доказательств взаимосвязана, они дополняют друг друга, а их достоверность и допустимость судами оценены правильно», - сообщили в суде.

Ответ на доводы жалобы

В соответствии с частью 1 статьи 340 УПК, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи, главное судебное разбирательство проводится только в отношении подсудимого и лишь в пределах того обвинения, по которому он предан суду.

Доводы представителя потерпевшего о том, что действиям М. Т. и других лиц не была дана правовая оценка, выходят за рамки данного дела, рассматриваемого в кассационном порядке, поскольку предметом судебного рассмотрения является исключительно объем обвинения, предъявленного Ж. Ж..

В то же время материалами дела доказано, что умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть Сагындыка Курманиязулы, находится в прямой причинно-следственной связи именно с ударом, нанесенным осужденным Ж. Ж., что подтверждается экспертизами и показаниями свидетелей.

При назначении наказания осужденному Ж. Ж. суд соблюдал требования статьи 52 УК, руководствуясь принципами справедливости, индивидуализации и достаточности наказания. Назначенное наказание соответствует тяжести совершенного преступления и личности осужденного, оснований для его смягчения или изменения не имеется.

Таким образом, судебные акты являются законными, обоснованными и справедливыми. Доводы, приведенные в кассационной жалобе, не опровергают выводы судов и не являются основанием для изменения или отмены судебных актов.

На основании изложенного кассационный суд по уголовным делам постановил:

«Приговор Мангистауского районного суда Мангистауской области от 14 августа 2025 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда от 8 октября 2025 года в отношении Ж. Ж. оставить без изменения. Кассационную жалобу адвоката Б. А. Азанова в интересах потерпевшего оставить без удовлетворения».

Напомним, Сагындык Курманиязулы был убит в селе Акжигит Бейнеуского района 8 апреля 2025 года. Парень заканчивал 11 класс и планировал дальнейшее поступление в университет. Он был единственным ребенком у родителей.

С самого начала следствия родные убитого требовали квалифицировать дело как групповое преступление. Родители Сагындыка, как и другие жители села, указали, что в их населенном пункте группой «старшаков» была выстроена система поборов и принудительного труда. Отказ явиться на уборку сарая одного из них и стал причиной избиения школьников. Более двух десятков семей писали обращение в прокуратуру с требованием проверить факты вымогательства, однако прокуратура никаких подтверждений не нашла.

На скамье подсудимых оказался всего один человек - 20-летний односельчанин погибшего. Суд первой инстанции приговорил его к 10 годам лишения свободы.