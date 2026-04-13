«Они убили моего сына»: мать из Актау обратилась к главе государства

Местная жительница Жулдыз Азанова заявила о врачебной ошибке, после которой ее 13-летний сын оказался в тяжелом состоянии и впоследствии скончался. Она требует наказать причастных лиц. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

На фото: Жулдыз Азанова. Кадр видео

По словам Жулдыз Азановой, 17 января ее сын начал жаловаться на боли в животе, которые возникли внезапно. После вызова Скорой помощи ребенка доставили в приемный покой региональной многопрофильной детской больницы с подозрением на аппендицит. Он был под наблюдением в течение трех часов. После того, как предварительный диагноз не подтвердился, маленького пациента отпустили домой. Сын не переставал жаловаться на боли, у него ежедневно поднималась температура. По словам матери, они неоднократно обращались в поликлинику к педиатру, инфекционную больницу, но диагноз не был установлен, и ребенка каждый раз отправляли домой.

Сына Жулдыз Азановой госпитализировали и прооперировали только после того, как его состояние совсем ухудшилось.

Из-за потери драгоценного времени в ходе операции хирурги удалили не только аппендикс, но и значительную часть кишечника. Также врач утверждает, что во время хирургического вмешательства фиксировались критические состояния – несколько раз останавливалось сердце, - рассказала Жулдыз Азанова.

Спустя время, 19 февраля, мальчика доставили санитарной авиацией в Алматы, где он продолжил лечение.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, родственники Жулдыз обращались в управление здравоохранения Мангистау, но ответа не получили. Тогда они вынужденно обратились в областную прокуратуру, которая связалась с руководством облздрава. Родные Жулдыз Азановой потребовали разбирательств.

Мать записала видеообращение, адресованное Касым-Жомарту Токаеву и министерству здравоохранения РК, в котором просила провести проверку и дать оценку действиям медицинских работников.

Lada.kz обратилась за комментарием в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу.

В настоящее время компетентными органами проводятся соответствующие проверочные мероприятия. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - говорится в ответе медучреждения.

Корреспондент издания связался с матерью ребенка, чтобы уточнить текущее состояние ее сына. Стало известно, что ребенок сегодня, 13 апреля, скончался.

Довели и убили моего сына. Только сейчас забрала его из морга. Получила справку о его смерти. Я хочу, чтобы весь Казахстан услышал мою боль. Если врачи не могут работать, пусть освободят свои места, и пусть освободят свои места некомпетентные чиновники из министерства здравоохранения, - сказала Жулдыз Азанова.

В 20:30 часов этого же дня у семьи запланирован рейс из Алматы в Актау.

