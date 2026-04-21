В Актау девушка покончила с собой – ее родители подозревают убийство

В областном центре 1 января молодая девушка была найдена мертвой в квартире. В полиции объявили произошедшее суицидом. Родители не верят в эту версию и винят в смерти дочери ее мужа, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта minval.az

В редакцию Lada.kz обратилась Гульзира Демеуова. Она поделилась своей утратой и болью – 1 января скончалась ее дочь. Дело квалифицировали как «суицид» и закрыли. Но в это версию женщина не верит, потому что, с ее слов, в этой истории осталось слишком много белых пятен, и расследование не дало исчерпывающие ответы на вопросы.

Ее дочери Маржан было 24 года. В этом году она должна была завершить учебу в местном медицинском колледже и получить диплом стоматолога. Однако 1 января все пошло прахом.

Как рассказывает Гульзира Демеуова, в марте прошлого года Маржан вышла замуж за стоматолога. Он старше ее на год. Молодые договорились, что пока девушка учится, они будут снимать квартиру и жить в Актау. Семья мужа проживает в Акшукуре.

Но спокойно жить не получилось – в семье начались скандалы. Свекровь настаивала, чтобы сын с женой вернулись в Акшукур – вести хозяйство. Новая невестка ей никогда не нравилась, говорит Гульзира Демеуова, потому что городская, и к тому же студентка. Маржан подрабатывала в салоне красоты, так как муж не исполнял свои обещания: за учебу не платил, продукты не покупал в дом и проезд не оплачивал.

Маржан ассистирует стоматологу

Я знаю, что она изводила мою дочь, писала ей постоянно и часто по ночам. Ей нужно было, чтобы дочь бросила учебу и пахала на их семью. Свою дочку она, значит, учит, а мою решила в «рабство» забрать. Маржан не собиралась туда ехать, она хотела закончить учебу и начать работать. Как минимум, у них с мужем была договоренность, что до ее выпуска из колледжа они живут в Актау, - рассказывает Гульзира Демеуова.

В канун Нового года все было хорошо. Молодые пришли к Гульзире 31 декабря, поздравили ее с наступающим Новым годом. Девушка делилась планами, рассказывала про текущие дела.

На 1 января у нее был заказ на ламинирование в салоне красоты, на 15 января запись на массаж, в планах было пройти реабилитацию из-за выкидыша, произошедшего на фоне стресса в сентябре. Также Маржан обучилась на курсы водителя и 26 января записалась на экзамен. Словом, ничего не предвещало беды.

Но в первый день 2026 года Гульзире Демеуовой сообщили, что дочь повесилась у себя дома. По словам женщины, ее оповестили самой последней.

Как принято в таких случаях, дело открыли по части 1 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Однако дальше пошли странности.

По мнению потерпевшей стороны, в рамках расследования не были в полной мере использованы все предусмотренные законом возможности для установления причин произошедшего. В частности, не была обеспечена надлежащая оценка психоэмоционального состояния погибшей, в том числе с применением соответствующих специальных исследований, что имеет существенное значение при проверке версии о доведении до самоубийства.

Кроме того, по мнению Гульзиры Демеуовой, отдельные процессуальные действия были проведены с нарушением разумных сроков и без должной процессуальной фиксации, что может повлиять на достоверность выводов следствия. При этом доводы потерпевшей стороны, как утверждается, не получили полной и мотивированной оценки.

У меня стало складываться четкое ощущение, что все делается в пользу «другой стороны», а проведение медицинской экспертизы тела не дало однозначного ответа – сделала ли это Маржан сама, или ей «помогли», - говорит женщина.

Семья считает, что принятые процессуальные решения не соответствуют принципам полноты, всесторонности и объективности расследования, закрепленным законодательством Республики Казахстан, и нарушают их право на эффективную защиту.

Родители и все родные Маржан уверены, что ее убили.

Маржан была целеустремленной девушкой, у нее были планы на жизнь. Все проблемы начались после замужества. К слову, она дважды отказывала этому человеку, но ему все-таки удалось добиться, чтобы она вышла за него замуж. Ничего хорошего из этого не вышло, родственники мужа видели в ней видели только бесплатную рабсилу. Я не верю, что это суицид – как бы плохо ни было, она не могла добровольно уйти из жизни. Я как мать ее поддерживала, разделяла ее стремления и взгляды на жизнь, - заключила Гульзира Демеуова.

Маржан с супругом

Представитель потерпевшей стороны член Палаты юридических консультантов Мангистауской области Ажар Картбай прокомментировала это дело. Она считает, что расследование по факту гибели Маржан не отвечает требованиям полноты, всесторонности и объективности.

«Ряд необходимых следственных действий, по нашему мнению, был проведен несвоевременно, что могло повлиять на установление фактических обстоятельств произошедшего. У стороны потерпевших имеются обоснованные сомнения в достаточности и последовательности проведенных процессуальных мероприятий».

Выводы, положенные в основу прекращения уголовного дела, носят вероятностный характер и не устраняют всех имеющихся противоречий. При этом окончательное решение принято без исчерпывающей проверки всех версий, считает юрист.

Отдельные обстоятельства, связанные с ходом расследования, также вызывают вопросы с точки зрения соблюдения принципа объективности и равенства сторон. Сейчас потерпевшие опасаются, что может исчезнуть доказательная база.

Действия, направленные на выдачу вещественных доказательств до проведения всех необходимых следственных мероприятий, могут повлечь утрату доказательной базы. Считаем, что при таких условиях прекращение уголовного дела является преждевременным. Сторона потерпевших намерена добиваться его отмены и проведения полноценного, всестороннего и процессуально корректного расследования, - сказала Ажар Картбай.

Напомним, летом 2023 года в районе водозаборного канала МАЭКа был найден труп молодой девушки. Департамент полиции Мангистауской области заявил, что это суицид, и только после резонанса, поднятого сестрой погибшей, начали вести расследование. Выяснилось, что ее убил бывший парень. Его приговорили к 22 годам лишения свободы.