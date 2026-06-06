7 лет лишения прав из-за кумыса: почему Минздрав Казахстана затянул с легализацией 0.3 промилле

Казахстанским автомобилистам придется подождать возвращения допустимого порога трезвости при проверке на дорогах. Нашумевший проект Минздрава, который должен был узаконить 0.3 промилле, неожиданно отправили на доработку, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

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Минздрав взял паузу: документ ушел на доработку

Поправки в правила медицинского освидетельствования, которых так ждали миллионы водителей, официально поставлены на паузу. Проект приказа Министерства здравоохранения РК, презентованный еще в марте 2026 года, не прошел стадию общественного и межведомственного согласования.

Как сообщили в Минздраве в ответ на запрос журналистов, документ вызвал бурные дискуссии среди экспертного сообщества, госорганов и рядовых граждан. В результате процесс согласования временно приостановили. Чиновники заверяют, что пауза техническая — документ хотят избавить от правовых пробелов, коррупционных рисков и сделать механизм максимально прозрачным. Однако точных сроков, когда обновленный приказ увидит свет, в ведомстве назвать не смогли. Ему еще предстоит пройти антикоррупционную экспертизу и регистрацию в Минюсте.

Почему водители так ждут 0.3 промилле?

Главным нововведением мартовского проекта должно было стать юридическое закрепление минимального порога алкоголя — 0.16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха (или 0.3 промилле в крови). Все, что ниже этого значения, предлагалось считать нормой, а водителя — абсолютно трезвым.

Зачем вообще нужен этот порог? Дело в том, что сейчас в Казахстане де-юре действует «нулевое толерантное отношение». При этом базовая физиология человека и техника часто вступают в конфликт с законом. Порог в 0.3 промилле во всем мире признан международным стандартом, отсекающим погрешности.

Внедрение этой нормы должно решить три главные проблемы:

Погрешность измерительных приборов. Даже самые точные сертифицированные алкотестеры дорожной полиции имеют техническую погрешность (обычно в пределах 0.03–0.05 мг/л). Эндогенный (естественный) алкоголь. Организм некоторых людей (например, с заболеваниями ЖКТ или сахарным диабетом) может самостоятельно вырабатывать микродозы этанола. «Продуктовый» фактор. Минимальные доли промилле могут показать приборы после употребления кумыса, кефира, кваса, некоторых видов темного хлеба или использования освежающих спреев для полости рта.

Как проверяют водителей в Казахстане прямо сейчас?

Пока поправки буксуют в кабинетах Минздрава, в стране продолжают действовать старые жесткие правила. На данный момент установлены следующие критерии опьянения:

До 0.3 промилле — считается легким фактом употребления, но при наличии клинических признаков (смазанная речь, шаткая походка, покраснение глаз) водителя все равно могут признать нетрезвым.

От 0.5 до 1.5 промилле — легкая степень опьянения.

От 1.5 до 2.5 промилле — средняя степень.

Напомним, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в Казахстане предусмотрено бескомпромиссное наказание — лишение водительских прав сроком на 7 лет и 15 суток административного ареста. Именно поэтому юридическая легализация безопасного порога в 0.3 промилле остается для отечественных водителей вопросом №1.