В Мунайлы выявлен несовершеннолетний водитель

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Несовершеннолетнего за управлением автомобиля Toyota патрульные обнаружили 2 июня в 04:05 на автодороге Мунайлинского района. По результатам проверки в отношении законного представителя ребёнка составлен протокол по ч. 2 ст. 442 КоАП РК (нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей).

Полиция напоминает родителям о необходимости усилить контроль за детьми и не допускать случаев управления транспортными средствами лицами, не имеющими на это законного права. Соблюдение требований дорожной безопасности помогает предотвратить дорожно-транспортные происшествия и сохранить жизнь и здоровье.