Новости Актау и Мангыстау
23.04.2026, 19:05

Куда пропал "полицейский"?

Народные новости 0 403 Майя

В воскресный зимний день 25 января 2026 года, в обеденное время возле 7 дома, в 7 микрорайоне, вблизи школы №9, неизвестная бригада демонтировала «лежачий полицейский», установленный около года назад. Нас, жителей, насторожил этот спешный демонтаж, смутило и время – выходной день, обед… На вопрос жителей рабочие заверили, что неровность заменят на новую - лучшего качества. Мы успокоились и стали ждать.

Прошло две недели, но новый «полицейский» так и не появился. 9 февраля мы обратились в Единую сервисную службу 109, приложили фото места демонтажа. Заявка была зарегистрирована за №KZ260273343 и направлена для исполнения в соответствующий орган. И … дальше дело не продвинулось - все запросы по исполнению игнорировались. Обратились в Е-Отиниш с просьбой объяснить: куда делся «лежачий полицейский»? Актауский горотдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог ответил формально - «Адрес включен в план установки 2026 года» и ни слова о том куда же исчез прежний объект.

Повторные запросы, с просьбой предоставить информацию о правовых основаниях демонтажа, с предоставлением документов – решения о демонтаже, акта выполненных работ, договора с подрядчиком, дали неожиданный результат – ведомство заявило, что не причастно к демонтажу вновь пообещало установить объект в 2026 году. По средней оценке, стоимость «лежачего полицейского» длинной 9-10 метров, вместе с установкой обходится примерно в 180 000- 200 000 тенге. При обычных условиях такой объект служит около 5 лет.

Получается, учитывая безразличие государственной компании, каждый может «свинтить» искусственную неровность и установить совершенно бесплатно, например, у своего частного дома ? Особенно удивляет, что с момента обращения (9 февраля) никто из чиновников не попытался установить, кто именно проводил демонтаж – хотя это была организованная работа с техникой, которую можно отследить по камерам наблюдения.

В результате, объект исчез, ответственных нет, срок восстановления неопределенный - 2026 год. А между тем дети-школьники продолжают подвергаться опасности - движение здесь довольно интенсивное, учитывая наличие магазинов, банка, аптеки. Ну а жителям города, мы советуем фиксировать все подозрительные демонтажи и монтажи, чтобы было понятно как в нашем случае: куда же пропал «полицейский» и кто за это ответит?

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь