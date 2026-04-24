Куда пропал "полицейский"?

В воскресный зимний день 25 января 2026 года, в обеденное время возле 7 дома, в 7 микрорайоне, вблизи школы №9, неизвестная бригада демонтировала «лежачий полицейский», установленный около года назад. Нас, жителей, насторожил этот спешный демонтаж, смутило и время – выходной день, обед… На вопрос жителей рабочие заверили, что неровность заменят на новую - лучшего качества. Мы успокоились и стали ждать.

Прошло две недели, но новый «полицейский» так и не появился. 9 февраля мы обратились в Единую сервисную службу 109, приложили фото места демонтажа. Заявка была зарегистрирована за №KZ260273343 и направлена для исполнения в соответствующий орган. И … дальше дело не продвинулось - все запросы по исполнению игнорировались. Обратились в Е-Отиниш с просьбой объяснить: куда делся «лежачий полицейский»? Актауский горотдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог ответил формально - «Адрес включен в план установки 2026 года» и ни слова о том куда же исчез прежний объект.

Повторные запросы, с просьбой предоставить информацию о правовых основаниях демонтажа, с предоставлением документов – решения о демонтаже, акта выполненных работ, договора с подрядчиком, дали неожиданный результат – ведомство заявило, что не причастно к демонтажу вновь пообещало установить объект в 2026 году. По средней оценке, стоимость «лежачего полицейского» длинной 9-10 метров, вместе с установкой обходится примерно в 180 000- 200 000 тенге. При обычных условиях такой объект служит около 5 лет.

Получается, учитывая безразличие государственной компании, каждый может «свинтить» искусственную неровность и установить совершенно бесплатно, например, у своего частного дома ? Особенно удивляет, что с момента обращения (9 февраля) никто из чиновников не попытался установить, кто именно проводил демонтаж – хотя это была организованная работа с техникой, которую можно отследить по камерам наблюдения.

В результате, объект исчез, ответственных нет, срок восстановления неопределенный - 2026 год. А между тем дети-школьники продолжают подвергаться опасности - движение здесь довольно интенсивное, учитывая наличие магазинов, банка, аптеки. Ну а жителям города, мы советуем фиксировать все подозрительные демонтажи и монтажи, чтобы было понятно как в нашем случае: куда же пропал «полицейский» и кто за это ответит?