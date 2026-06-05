«Это депозит, а не первый взнос»: Сулейменов объяснил новые пенсионные правила в Казахстане

Глава Национальный банк Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что основная цель пенсионной системы — обеспечение гражданам стабильной и достойной старости. По его словам, накопительный механизм изначально не рассчитан на преждевременное использование средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
Казахстанцам придется привыкать к новым, более жестким условиям использования своих пенсионных накоплений. Вступившая в силу измененная методика расчета порогов минимальной достаточности фактически закрывает возможность массового досрочного изъятия средств из ЕНПФ. Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов призвал граждан изменить отношение к этим деньгам и воспринимать их исключительно как гарант стабильной старости, а не как инструмент для решения текущих финансовых проблем.
Комментируя введение новой методики расчета, глава монетарного регулятора подчеркнул, что базовая философия накопительной системы была искажена в общественном восприятии. По его словам, обязательные отчисления созданы для защиты граждан от бедности в преклонном возрасте, поскольку далеко не все обладают достаточным уровнем финансовой грамотности для самостоятельных накоплений.
«Накопительная система заключается в том, что, пока ты молодой, активный и здоровый, ты обязан вкладывать часть своего дохода. Законодатель предписал удерживать 10% и откладывать на личный счет. Это надо воспринимать именно как депозит на старость, а не как первоначальный взнос или коммерческий вклад», — заявил Тимур Сулейменов.
Глава Нацбанка особо выделил, что классическая накопительная модель в принципе не предусматривает досрочных изъятий средств до достижения пенсионного возраста.
Справка: Возможность досрочно использовать часть накоплений ЕНПФ на покупку жилья или лечение появилась у казахстанцев в 2021 году. Это вызвало беспрецедентный бум на рынке недвижимости и привело к изъятию из системы триллионов тенге. Однако оборотной стороной реформы стало резкое снижение будущих пенсионных выплат у миллионов вкладчиков и разгон инфляции.
Новая методика, вступившая в силу, существенно поднимает планку «порога достаточности». На практике это означает, что у большинства работающих граждан на счетах попросту не останется «излишков», которые можно было бы перевести на покупку квартиры или закрытие ипотеки.
Эксперты поддерживают позицию Нацбанка, отмечая, что бесконтрольное изъятие ликвидности ставило под угрозу устойчивость самого ЕНПФ. Пенсионные активы инвестируются в экономику и государственные ценные бумаги, принося инвестиционный доход. Постоянный отток средств снижал доходность фонда, что в долгосрочной перспективе било по карману самих будущих пенсионеров.
Жесткая риторика Тимура Сулейменова сигнализирует о том, что государство окончательно берет курс на «закручивание гаек» в вопросах досрочного использования пенсионных и возвращает систему к ее первоначальному, строго социальному назначению.
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