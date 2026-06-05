«Это депозит, а не первый взнос»: Сулейменов объяснил новые пенсионные правила в Казахстане

Глава Национальный банк Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что основная цель пенсионной системы — обеспечение гражданам стабильной и достойной старости. По его словам, накопительный механизм изначально не рассчитан на преждевременное использование средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: пресс-служба Национального банка РК

Казахстанцам придется привыкать к новым, более жестким условиям использования своих пенсионных накоплений. Вступившая в силу измененная методика расчета порогов минимальной достаточности фактически закрывает возможность массового досрочного изъятия средств из ЕНПФ. Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов призвал граждан изменить отношение к этим деньгам и воспринимать их исключительно как гарант стабильной старости, а не как инструмент для решения текущих финансовых проблем.

Почему правила игры изменились?

Комментируя введение новой методики расчета, глава монетарного регулятора подчеркнул, что базовая философия накопительной системы была искажена в общественном восприятии. По его словам, обязательные отчисления созданы для защиты граждан от бедности в преклонном возрасте, поскольку далеко не все обладают достаточным уровнем финансовой грамотности для самостоятельных накоплений.

«Накопительная система заключается в том, что, пока ты молодой, активный и здоровый, ты обязан вкладывать часть своего дохода. Законодатель предписал удерживать 10% и откладывать на личный счет. Это надо воспринимать именно как депозит на старость, а не как первоначальный взнос или коммерческий вклад», — заявил Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка особо выделил, что классическая накопительная модель в принципе не предусматривает досрочных изъятий средств до достижения пенсионного возраста.

От «пенсионного бума» к жестким ограничениям

Справка: Возможность досрочно использовать часть накоплений ЕНПФ на покупку жилья или лечение появилась у казахстанцев в 2021 году. Это вызвало беспрецедентный бум на рынке недвижимости и привело к изъятию из системы триллионов тенге. Однако оборотной стороной реформы стало резкое снижение будущих пенсионных выплат у миллионов вкладчиков и разгон инфляции.

Новая методика, вступившая в силу, существенно поднимает планку «порога достаточности». На практике это означает, что у большинства работающих граждан на счетах попросту не останется «излишков», которые можно было бы перевести на покупку квартиры или закрытие ипотеки.

Экономический подтекст: защитить систему от истощения

Эксперты поддерживают позицию Нацбанка, отмечая, что бесконтрольное изъятие ликвидности ставило под угрозу устойчивость самого ЕНПФ. Пенсионные активы инвестируются в экономику и государственные ценные бумаги, принося инвестиционный доход. Постоянный отток средств снижал доходность фонда, что в долгосрочной перспективе било по карману самих будущих пенсионеров.

Жесткая риторика Тимура Сулейменова сигнализирует о том, что государство окончательно берет курс на «закручивание гаек» в вопросах досрочного использования пенсионных и возвращает систему к ее первоначальному, строго социальному назначению.