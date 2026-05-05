Эвтаназия или убийство? Сколько средств ушло и почему не сработала программа ОСВВ в Мангистау

Тема эвтаназии бродячих животных продолжает вызывать неутихающие споры. Недавно депутаты Сената не поддержали ряд поправок Мажилиса в закон об ответственном обращении с животными и предложили скорректировать некоторые нормы. В частности, отказаться от использования термина «эвтаназия» при регулировании численности безнадзорных кошек и собак. В видеорепортаже Lada.kz – мнения зоозащитников, врачей и официальных органов. Реальные истории, статистика и попытка разобраться, можно ли было решить проблему без крайних мер.

Тема эвтаназии в отношении бездомных кошек и собак, вызвавшая широкий общественный резонанс, снова стала предметом дискуссии на минувшей неделе. В Сенате посчитали необходимым исключить этот термин из законодательства, предложив пересмотреть подход к регулированию численности животных. Ранее в Казахстане предлагали усыплять так называемых невостребованных животных, которые могли содержатья в приютах дольше 5 дней.

И вот сенатор Арман Утегулов отметил, что эвтаназия допустима только в исключительных случаях – при тяжёлых заболеваниях и страданиях животного, по решению владельца и с соблюдением норм. При этом он озвучил и то, что проблема бездомных животных в последние годы в стране стала системной и требует баланса между безопасностью людей, гуманным отношением к животным и разумным использованием бюджета.

Мы поговорили с зоозащитниками, чтобы понять, почему программа ОСВВ – отлова, стерилизации, вакцинации и возврата животных в среду обитания не дала эффективности в Мангистауской области. Волонтеры настаивают: потому, что она не работала. Хотя эта программа действует в Казахстане с 2022 года и должна была гуманно сократить численность бездомных собак и кошек. Кроме того, видеорепортаже мы собрали мнения врачей и представителей государственных органов, отвечающих за безопасность людей и вакцинацию, а также стерилизацию бездомных животных. И попытались понять, сколько бюджетных средств было потрачено на решение проблемы регулирования численности бездомных четвероногих, почему госзакупки по программе ОСВВ регулярно оказывались несостоявшимися и сколько в регионе насчитывается пострадавших от укусов животных. Подробнее смотрите в нашем видеорепортаже.