18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.34
564.45
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
05.06.2026, 20:50

Зачем Токаев на самом деле спасает русский язык в СНГ: неожиданное заявление Путина на ПМЭФ

Новости Казахстана 0 501

Президент России Владимир Путин выразил глубокую признательность лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за стратегическую инициативу по созданию Международной организации по русскому языку. Российский лидер подчеркнул, что этот шаг закладывает прочный фундамент для долгосрочного партнерства двух стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
© РИА Новости / Сергей Бобылев

Признание на полях ПМЭФ: «Это взгляд в будущее»

Заявление прозвучало в Стрельне на закрытой встрече Владимира Путина с руководителями ведущих мировых информационных агентств, организованной в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава РФ особо выделил гуманитарный аспект двусторонних отношений, отметив, что инициатива Казахстана не просто укрепляет культурные связи, а работает на перспективу нескольких поколений.

«Большое количество казахстанцев учится в российских вузах, и мы благодарны президенту Казахстана за то, что он выступил инициатором создания международной структуры по поддержке русского языка. Это направлено в будущее, направлено на то, чтобы сохранить наши отношения и развивать их по всем направлениям», — заявил Владимир Путин.

Что за организацию придумал Токаев?

Идея создания Международной организации по русскому языку принадлежит лично Касым-Жомарту Токаеву. Он озвучил её еще в 2022 году, после чего лидеры стран СНГ поддержали концепцию, а в октябре 2023 года в Бишкеке был официально подписан договор о её учреждении.

Ключевые факты о новой структуре:

  • Статус: Организация является международной, межправительственной и открытой для вступления любых стран (не только членов СНГ).

  • Штаб-квартира: Размещается в Сочи (РФ).

  • Цель: Продвижение русского языка как средства межнационального общения, поддержка учителей, проведение олимпиад и перевод мировых научных трудов.

Образовательный мост: Почему это критически важно для Казахстана

Особое внимание Путин уделил студентам. На сегодняшний день Казахстан удерживает абсолютное лидерство по числу своих граждан, обучающихся в российских университетах.

Показатель Данные
Общее число студентов из РК в вузах РФ Более 60 тысяч человек
Доля обучающихся на бюджетной основе Около 30-35% (ежегодно квоты растут)
Популярные направления IT-технологии, инженерия, медицина, международные отношения

Для Астаны поддержка русского языка — это не «уступка Москве», а прагматичный инструмент. Казахстан активно развивает концепцию триязычия (казахский как государственный, русский как язык межнационального общения, английский для интеграции в мировую экономику). Сохранение позиций русского языка позволяет казахстанской молодежи беспрепятственно получать качественное высшее образование в РФ и оставаться конкурентоспособными на рынке труда ЕАЭС.

Геополитический баланс Токаева

Эксперты отмечают, что подобными шагами дипломат высочайшего уровня Касым-Жомарт Токаев демонстрирует филигранную «многовекторность». Защищая статус русского языка на международной арене, Казахстан снимает любые спекуляции о «русофобии» внутри страны, одновременно продолжая укреплять свой суверенитет и развивать экономические связи как с Западом, так и с Китаем.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь