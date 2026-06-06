Зачем Токаев на самом деле спасает русский язык в СНГ: неожиданное заявление Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выразил глубокую признательность лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за стратегическую инициативу по созданию Международной организации по русскому языку. Российский лидер подчеркнул, что этот шаг закладывает прочный фундамент для долгосрочного партнерства двух стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Признание на полях ПМЭФ: «Это взгляд в будущее»

Заявление прозвучало в Стрельне на закрытой встрече Владимира Путина с руководителями ведущих мировых информационных агентств, организованной в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава РФ особо выделил гуманитарный аспект двусторонних отношений, отметив, что инициатива Казахстана не просто укрепляет культурные связи, а работает на перспективу нескольких поколений.

«Большое количество казахстанцев учится в российских вузах, и мы благодарны президенту Казахстана за то, что он выступил инициатором создания международной структуры по поддержке русского языка. Это направлено в будущее, направлено на то, чтобы сохранить наши отношения и развивать их по всем направлениям», — заявил Владимир Путин.

Что за организацию придумал Токаев?

Идея создания Международной организации по русскому языку принадлежит лично Касым-Жомарту Токаеву. Он озвучил её еще в 2022 году, после чего лидеры стран СНГ поддержали концепцию, а в октябре 2023 года в Бишкеке был официально подписан договор о её учреждении.

Ключевые факты о новой структуре:

Статус: Организация является международной, межправительственной и открытой для вступления любых стран (не только членов СНГ).

Штаб-квартира: Размещается в Сочи (РФ).

Цель: Продвижение русского языка как средства межнационального общения, поддержка учителей, проведение олимпиад и перевод мировых научных трудов.

Образовательный мост: Почему это критически важно для Казахстана

Особое внимание Путин уделил студентам. На сегодняшний день Казахстан удерживает абсолютное лидерство по числу своих граждан, обучающихся в российских университетах.

Показатель Данные Общее число студентов из РК в вузах РФ Более 60 тысяч человек Доля обучающихся на бюджетной основе Около 30-35% (ежегодно квоты растут) Популярные направления IT-технологии, инженерия, медицина, международные отношения

Для Астаны поддержка русского языка — это не «уступка Москве», а прагматичный инструмент. Казахстан активно развивает концепцию триязычия (казахский как государственный, русский как язык межнационального общения, английский для интеграции в мировую экономику). Сохранение позиций русского языка позволяет казахстанской молодежи беспрепятственно получать качественное высшее образование в РФ и оставаться конкурентоспособными на рынке труда ЕАЭС.

Геополитический баланс Токаева

Эксперты отмечают, что подобными шагами дипломат высочайшего уровня Касым-Жомарт Токаев демонстрирует филигранную «многовекторность». Защищая статус русского языка на международной арене, Казахстан снимает любые спекуляции о «русофобии» внутри страны, одновременно продолжая укреплять свой суверенитет и развивать экономические связи как с Западом, так и с Китаем.