Спасти Каспийское море – об угрозе дальнейшего обмеления говорят эксперты в Баку

Одной из центральных тем климатической повестки в регионе остается стремительное обмеление Каспийского моря – крупнейшего в мире замкнутого водоема. Ученые прогнозируют дальнейшее падение уровня Каспия, что затронет жизнь миллионов людей прибрежных стран, передаёт Lada.kz со ссылкой на службу новостей ООН.

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Главные международные мероприятия по случаю Всемирного дня окружающей среды, который ежегодно отмечается 5 июня, в 2026 году проходят в столице Азербайджана - Баку. Состояние Каспия - важнейшая составляющая климатической кампании, которая проходит под лозунгом #СейчасРадиКлимата (#NowForClimate) и сфокусирована на поиске путей преодоления климатического кризиса.

Отступление Каспийского моря отчётливо видно на спутниковых снимках: километры обнажившихся песчаных отмелей отрезают морские порты и рыбацкие деревни от воды, которая уходит всё дальше от береговой линии.

Коллаж из архива Lada.kz

Научные прогнозы неутешительны: существуют веские доказательства того, что уровень воды продолжит существенно снижаться в ближайшие 50 лет, что напрямую затронет жизни и благополучие миллионов людей в пяти прибрежных странах. Главный катализатор этого процесса – глобальное потепление, которое приводит к интенсивному испарению воды.

Помимо тяжелых экономических последствий для человека, под удар поставлена уникальная экосистема. Каспийское море является домом для нескольких исчезающих видов, включая 90 процентов оставшейся на планете популяции осетровых. Из‑за падения уровня моря рыба уже сейчас с трудом находит доступ к дельтам рек, куда ей необходимо подниматься вверх по течению для нереста.

В 2003 году все пять прибрежных государств подписали Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранскую конвенцию), которая служит основой для экологической защиты и устойчивого развития региона.

«Для многих людей Каспийское море – это часть их идентичности, их памяти, традиций и образа жизни. Его защита – наш общий долг. Я убежден, что мы должны действовать прямо сейчас – коллективно и ответственно, чтобы эта история продолжалась», – подчеркнул Фаиг Муталлимов, старший советник Офиса представителя Президента Азербайджана по вопросам климата.

В своем официальном послании по случаю Всемирного дня окружающей среды Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что планета посылает человечеству все более тревожные сигналы.

«Последние одиннадцать лет были самыми жаркими за всю историю метеорологических наблюдений. Нанесенный этим ущерб выходит далеко за рамки простого повышения температуры – от загрязненного воздуха до деградации земель, разрушения экосистем и исчезновения биоразнообразия. Это наносит вред здоровью людей, разрушает дома и усугубляет голод», – заявил глава ООН.

Гутерриш предупредил, что мир стремительно движется к временному превышению порога потепления в 1,5 градуса. Поскольку каждая десятая доля градуса приносит новые разрушения – особенно для самых уязвимых слоев населения, – ключевая задача мирового сообщества – минимизировать это превышение и быстро вернуть показатели в норму.

Единственным устойчивым путем к энергобезопасности Генеральный секретарь назвал резкое сокращение выбросов, ускорение справедливого перехода от ископаемого топлива к возобновляемой энергии, а также быстрое сокращение выбросов метана. Он также напомнил развитым странам о необходимости выполнять свои финансовые обязательства перед развивающимися государствами для спасения жизней и укрепления экономик.