Миссия – спасти море: как новый институт Каспия в Актау изучает обмеление и экологические риски

Институт изучения Каспийского моря предоставил данные о проделанной работе.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев создано некоммерческое акционерное общество Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Основная цель организации – проведение научных исследований в казахстанском секторе Каспийское море, направленных на сохранение природных ресурсов и развитие научного сотрудничества между прикаспийскими государствами.

Институт приступил к работе в сентябре 2025 года. За это время проведён ряд мероприятий, направленных на развитие научного взаимодействия и исследовательской деятельности. В частности, НИИ Каспийского моря вошёл в Ассоциацию университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран.

Также налажено сотрудничество с профильными государственными органами и научными организациями соседних государств. Проведены рабочие встречи с представителями государственных учреждений и научных центров Азербайджан, включая министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства, Национальную гидрометеорологическую службу и Институт географии Национальной академии наук.

Кроме того, состоялись переговоры с научными и образовательными учреждениями Россия в городе Астрахань. Среди них – Каспийский морской научно-исследовательский центр, Волжско-Каспийский филиал ВНИРО (КаспНИРХ), Институт океанологии имени П. Ширшова и Астраханский государственный технический университет.

В Москва также был подписан меморандум о взаимопонимании между НИИ Каспийского моря, Государственным океанографическим институтом имени Н. Зубова и Институтом океанологии имени П. Ширшова. Документ направлен на развитие научного сотрудничества и проведение совместных исследований.

В рамках полевых работ специалисты института провели три выезда для мониторинга осушенного дна Каспия в районах МАЭК, залива Сарытас и залива Кайдак.

Параллельно ведётся подготовка научных публикаций. В частности, исследуются вопросы влияния колебаний уровня Каспийского моря на гидрологический режим дельты реки Жайык, а также формирование системы мониторинга морской среды казахстанского сектора Каспия на примере реки Кигач.

В текущем году институт планирует расширить исследования. Помимо работ в прибрежной зоне казахстанского сектора Каспия, учёные намерены провести комплексный мониторинг непосредственно в акватории моря. Он будет включать системные наблюдения за гидрометеорологическими, гидрохимическими и гидробиологическими параметрами морской среды.

Ожидается, что такие исследования позволят сформировать объективную научную базу для оценки изменений в экосистеме Каспийского моря и своевременно выявлять возможные экологические риски.

