18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.29
562.92
6.1
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.03.2026, 17:16

Миссия – спасти море: как новый институт Каспия в Актау изучает обмеление и экологические риски

Экология 0 1 680 Наталья Вронская

Институт изучения Каспийского моря предоставил данные о проделанной работе, передает Lada.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов РК.

Фото: Lada.kz / Лиана Рязанцева / март 2026 года
Фото: Lada.kz / Лиана Рязанцева / март 2026 года

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев создано некоммерческое акционерное общество Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Основная цель организации – проведение научных исследований в казахстанском секторе Каспийское море, направленных на сохранение природных ресурсов и развитие научного сотрудничества между прикаспийскими государствами.

Институт приступил к работе в сентябре 2025 года. За это время проведён ряд мероприятий, направленных на развитие научного взаимодействия и исследовательской деятельности. В частности, НИИ Каспийского моря вошёл в Ассоциацию университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран.

Также налажено сотрудничество с профильными государственными органами и научными организациями соседних государств. Проведены рабочие встречи с представителями государственных учреждений и научных центров Азербайджан, включая министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства, Национальную гидрометеорологическую службу и Институт географии Национальной академии наук.

Кроме того, состоялись переговоры с научными и образовательными учреждениями Россия в городе Астрахань. Среди них – Каспийский морской научно-исследовательский центр, Волжско-Каспийский филиал ВНИРО (КаспНИРХ), Институт океанологии имени П. Ширшова и Астраханский государственный технический университет.

В Москва также был подписан меморандум о взаимопонимании между НИИ Каспийского моря, Государственным океанографическим институтом имени Н. Зубова и Институтом океанологии имени П. Ширшова. Документ направлен на развитие научного сотрудничества и проведение совместных исследований.

В рамках полевых работ специалисты института провели три выезда для мониторинга осушенного дна Каспия в районах МАЭК, залива Сарытас и залива Кайдак.

Параллельно ведётся подготовка научных публикаций. В частности, исследуются вопросы влияния колебаний уровня Каспийского моря на гидрологический режим дельты реки Жайык, а также формирование системы мониторинга морской среды казахстанского сектора Каспия на примере реки Кигач.

В текущем году институт планирует расширить исследования. Помимо работ в прибрежной зоне казахстанского сектора Каспия, учёные намерены провести комплексный мониторинг непосредственно в акватории моря. Он будет включать системные наблюдения за гидрометеорологическими, гидрохимическими и гидробиологическими параметрами морской среды.

Ожидается, что такие исследования позволят сформировать объективную научную базу для оценки изменений в экосистеме Каспийского моря и своевременно выявлять возможные экологические риски.

Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев прокомментировал ситуацию с уровнем воды в Каспийском море.

2
19
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
TANKIST
Ну и толку от вашей комиссии? Ездят тооько глазами хлопают и ничего не делают. Катаются по странам, прожирают наши налоги уплаченные. Ройте канал с индийского океана, и поднимете каспий. Дармаедов еще одних развели.
16.03.2026, 01:03
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь