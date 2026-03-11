18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.39
567.99
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.03.2026, 17:35

Министр экологии объяснил снижение уровня воды в Каспии

Экология 0 2 100 Наталья Вронская

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев прокомментировал ситуацию с уровнем воды в Каспийском море. Об этом он сообщил 11 марта на брифинге в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

По словам министра, необходимо разделять два разных вопроса – снижение уровня воды в море и загрязнение его акватории.

Нысанбаев отметил, что в последние годы не фиксировалось массовой гибели флоры и фауны из-за качества воды.

Разве в последние годы проходила информация о том, что из-за катастрофического состояния воды погибла вся флора и фауна? Был локальный случай с тюленями, но он связан с инфекционным заболеванием. Такой вывод сделали соответствующие научно-технические институты, - заявил министр.

Говоря о снижении уровня воды, он подчеркнул, что это серьезная проблема, которой сейчас занимаются специалисты.

По его словам, одной из причин является человеческая деятельность – чрезмерный забор воды из рек, питающих Каспий.

Второй фактор, влияющий на ситуацию, – климатические изменения.

Также министр опроверг распространенное мнение о том, что гибель лебедей и тюленей связана с нефтедобычей.

Напомним, несмотря на то, что обмеление Каспия всё ещё продолжается, темпы снижения уровня моря замедлились. Об этом заявил заведующий отделом Института географии Академии наук Азербайджана.

3
30
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

4 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Также министр опроверг распространенное мнение о том, что гибель лебедей и тюленей связана с нефтедобычей. Когда иностранных "хищников" заботила экология в странах те которые они в наглую грабят, а наши это прикрывают под фантастическими инфекциями.
12.03.2026, 05:09
kolu411
kolu411
"министр опроверг распространенное мнение о том, что гибель лебедей и тюленей связана с нефтедобычей" Источник: https://www.lada.kz/ecology/150356-obmelenie-zamedlilos-uchenyi-ekolog-o-budushchem-kaspiia.html Конечно сероводород в кашаганской нефти не причем как и Валера! Без обид но когда когда инженер лесного хозяйства говорит о море и его загрязнении я делаю для себя соответствующие выводы!
11.03.2026, 16:00
Ingul
Ingul
Боимся обидеть иностранцев, добывающих нашу нефть в море? Они нефть выкачают и уйдут, а проблемы загрязнения Каспия оставят нам.
11.03.2026, 15:04
TANKIST
TANKIST
Бла бла бла
11.03.2026, 12:47
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь