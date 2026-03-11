Министр экологии объяснил снижение уровня воды в Каспии

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев прокомментировал ситуацию с уровнем воды в Каспийском море. Об этом он сообщил 11 марта на брифинге в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: архив Lada.kz

По словам министра, необходимо разделять два разных вопроса – снижение уровня воды в море и загрязнение его акватории.

Нысанбаев отметил, что в последние годы не фиксировалось массовой гибели флоры и фауны из-за качества воды.

Разве в последние годы проходила информация о том, что из-за катастрофического состояния воды погибла вся флора и фауна? Был локальный случай с тюленями, но он связан с инфекционным заболеванием. Такой вывод сделали соответствующие научно-технические институты, - заявил министр.

Говоря о снижении уровня воды, он подчеркнул, что это серьезная проблема, которой сейчас занимаются специалисты.

По его словам, одной из причин является человеческая деятельность – чрезмерный забор воды из рек, питающих Каспий.

Второй фактор, влияющий на ситуацию, – климатические изменения.

Также министр опроверг распространенное мнение о том, что гибель лебедей и тюленей связана с нефтедобычей.

Напомним, несмотря на то, что обмеление Каспия всё ещё продолжается, темпы снижения уровня моря замедлились. Об этом заявил заведующий отделом Института географии Академии наук Азербайджана.