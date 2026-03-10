Обмеление замедлилось - ученый-эколог о будущем Каспия

Несмотря на то, что обмеление Каспия всё ещё продолжается, темпы снижения уровня моря замедлились. Об этом заявил заведующий отделом Института географии Академии наук Азербайджана, эколог Энвер Алиев, передаёт Lada.kz со ссылкой на Сaliber.az .

Каспий. Фото из архива

По словам Энвера Алиева, наблюдение, проведённое за последние 3 года, показывает, что скорость снижения уровня Каспия уменьшилась. Если раньше наблюдалось снижение на 25–30 см в год, то сейчас оно составляет 15–17 см.

Азербайджанские учёные, исходя из данных как последних исследований, так и 200-летних научных наблюдений за Каспийским морем, уверены, что до 2040–2050 годов этап снижения уровня моря прекратится.

«Это может произойти и раньше, даже в течение ближайших пяти лет. После чего может начаться повышение уровня воды, хотя возвращение к прежнему высокому уровню Каспия займёт, естественно, не один год», — подчеркнул Энвер Алиев.

Напомним, Комитет по соблюдению Орхусской конвенции принял к рассмотрению обращение движения Save the Caspian Sea.