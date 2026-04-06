Каспий отступает: заметное обмеление у яхт-клуба «Бриз» в Актау. Фото

В Актау, в районе 4А микрорайона, у яхт-клуба «Бриз», зафиксировано заметное обмеление прибрежной зоны Каспийского моря. Житель города поделился с редакцией Lada.kz снимками, сделанными в эту субботу, 4 апреля. На них чётко видно изменение береговой линии.

фото прислано жителями Актау для Lada.kz

Несколько лет назад вода подходила вплотную к пирсам, однако сейчас на их месте образовались песчаные и илистые отмели. На отдельных участках можно увидеть оголившееся дно, тёмные полосы донных отложений и небольшие островки, сформированные отступившей водой.

Особенно заметны изменения в районе причалов: вода отошла на десятки метров, а волны теперь разбиваются значительно дальше от берега. Некоторые конструкции фактически оказались на суше.

Контраст усиливается, если сравнить нынешнюю ситуацию с привычным видом побережья: там, где раньше плескалась вода, сегодня видны следы техники, неровности грунта и участки пересохшего дна.

Специалисты не раз отмечали, что уровень Каспийского моря подвержен естественным колебаниям, однако в последние годы жители всё чаще обращают внимание на его снижение.

Тем временем фотографии с побережья вызывают активное обсуждение в социальных сетях. Пользователи делятся кадрами, сравнивают изменения и высказывают обеспокоенность состоянием моря.

Напомним, ученый из России предсказал, что Каспий закончил свой 20-летний период «обмеления» и больше не будет «уходить».