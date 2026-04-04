Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
04.04.2026, 12:59

Ученый из России оценил будущее Каспия: исчезнет море или нет

Экология 0 2 230 Наталья Вронская

Каспийское море не исчезнет в обозримом будущем, несмотря на многолетнее снижение уровня воды. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов, передает Lada.kz.

Автор: Ахмат Басиев. Материал Международной выставки-фестиваля фотографий в Мангистауской области организованного в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира»
По его словам, после почти 20 лет снижения уровень моря приблизился к так называемому равновесному состоянию.

В ближайшие годы мы ожидаем некоторой стабилизации, потому что уровень практически 20 лет падал и пришёл к некоторому равновесному состоянию. Вокруг него возможны колебания, но речи о падении на десятки метров не идёт. В обозримом будущем Каспий сохранится, - отметил ученый.

Cнижение уровня Каспия фиксируется с середины 1990-х годов. В 2025 году показатель достиг исторического минимума – ниже отметки минус 29 метров.

Проблема обмеления моря остаётся актуальной для всех прикаспийских стран. В 2025 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявляли о рисках экологической катастрофы в регионе.

Для жителей Мангистауской области, где Каспий играет ключевую роль в экономике и экологии, подобные оценки особенно важны. Эксперты подчеркивают: несмотря на стабилизацию, ситуация требует постоянного мониторинга и совместных действий всех стран региона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Актау заработал институт по изучению Каспия. Научные сотрудники опубликовали результаты первых трудов.

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев прокомментировал ситуацию с уровнем воды в Каспийском море.

На замедление темпов снижения уровня моря ранее обратил внимание и заведующий отделом Института географии Академии наук Азербайджана, эколог Энвер Алиев.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь