Ученый из России оценил будущее Каспия: исчезнет море или нет

Каспийское море не исчезнет в обозримом будущем, несмотря на многолетнее снижение уровня воды. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов, передает Lada.kz.

По его словам, после почти 20 лет снижения уровень моря приблизился к так называемому равновесному состоянию.

В ближайшие годы мы ожидаем некоторой стабилизации, потому что уровень практически 20 лет падал и пришёл к некоторому равновесному состоянию. Вокруг него возможны колебания, но речи о падении на десятки метров не идёт. В обозримом будущем Каспий сохранится, - отметил ученый.

Cнижение уровня Каспия фиксируется с середины 1990-х годов. В 2025 году показатель достиг исторического минимума – ниже отметки минус 29 метров.

Проблема обмеления моря остаётся актуальной для всех прикаспийских стран. В 2025 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявляли о рисках экологической катастрофы в регионе.

Для жителей Мангистауской области, где Каспий играет ключевую роль в экономике и экологии, подобные оценки особенно важны. Эксперты подчеркивают: несмотря на стабилизацию, ситуация требует постоянного мониторинга и совместных действий всех стран региона.

