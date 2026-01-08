18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.01.2026, 09:00

Как обмеление Каспия влияет на экономику Мангистау

Экология 0 3 528 Ольга Максимова

Обмеление Каспия сегодня проблема не только экологическая, но и экономическая. Сокращение моря меняет жизнь Мангистауской области, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото из архива
Фото из архива

Уровень Каспийского моря продолжает снижаться. Только за период с 2006 по 2024 год уровень моря упал более чем на два метра.

Колебания уровня Каспийского моря прежде всего зависят от водного баланса, но на эти процессы влияют климатические изменения и деятельность человека.

«Процесс обмеления ускорили также дноуглубительные работы, которые проводили NCOC и подрядные компании для обеспечения судоходства и доставки грузов. Сегодня по фото  и видеоматериалам хорошо видно, насколько далеко отступила вода. Северная часть Каспийского моря мелеет с очень высокой скоростью», - делится своими наблюдениями председатель правления Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова.

В Минэкологии отмечают, что основной причиной снижения уровня Каспия в последние десятилетия стало изменение климата.

Наблюдения за 1976–2024 годы показывают: если в среднем по планете температура растет на 0,19 градуса за десятилетие, то в Казахстане - уже на 0,36, а в районе Каспийского моря - сразу на 0,51 градуса. Это напрямую ускоряет процесс обмеления моря.

Вместе с тем социально-экономическое развитие прикаспийских регионов по-прежнему во многом зависит от логистики и нефтедобывающей отрасли. Это формирует системное противоречие — расширение хозяйственной деятельности усиливает нагрузку на экосистему Каспийского моря и ускоряет его обмеление, тогда как снижение уровня воды приводит к экономическим потерям и повышает долгосрочные риски для самого региона.

В акимате Мангистауской области сообщили, что наибольшие экономические потери от обмеления Каспийского моря регион несет в нефтегазовой добыче, судоходстве и прибрежной инфраструктуре. Страдает и судоходство: снижается грузоподъемность судов, приходится перестраивать маршруты и регулярно углублять фарватеры и акватории портов.

По данным морского порта Актау, в текущей ситуации суда заходят с неполной загрузкой. Кроме того, перевозчики несут дополнительные расходы на перешвартовку судов с зерном и дноочистительные работы. Согласно данным Министерства транспорта РК, дноуглубительные работы уже завершены в порту Курык, где глубина подходного канала увеличена с 5,5 до 7–8 метров. В порту Актау сейчас средняя глубина акватории составляет 4,5 метра, тогда как для нормального судоходства требуется 6,5–7 метров. Дноуглубительные работы в Актау начались в 2025 году.

Значительные экономические потери ощущает и туризм, и рекреационная сфера.

«Обмеление Каспийского моря оказывает потенциальное влияние на туристическую инфраструктуру прибрежных территорий. В результате снижения уровня воды наблюдается постепенное отступление береговой линии, сокращение площадей пляжей и зон отдыха, что снижает визуальную и рекреационную привлекательность для туристов», - сообщили в акимате области.

В этих условиях традиционные прибрежные форматы туризма, включая базы отдыха, пляжные зоны и глэмпинги, расположенные вблизи линии берега, постепенно теряют свою привлекательность.

Обмеление Каспийского моря оказывает и воздействие на здоровье населения. В акимате отметили, что высохшие участки дна Каспийского моря становятся источником пылевых и солевых бурь, переносящих загрязнители, включая нефтепродукты и тяжелые металлы. Все это повышает заболеваемость дыхательных путей, создает нагрузку на здравоохранение. Пылевые и солевые бури также ухудшают качество воды в самом море.

Если Каспий продолжит мелеть, объем воды, поступающей в каналы, уменьшится, что серьезно повлияет на обеспечение города Актау питьевой водой, теплом и электричеством.

«Сейчас для обеспечения города Актау питьевой водой используются каналы ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые находятся на балансе ТОО „МАЭК“. В связи с обмелением Каспийского моря объем воды, поступающей в эти каналы, уменьшается, соответственно, снижается и объем производимой воды. В этом направлении реализуются несколько проектов по углублению и удлинению каналов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2», - сказали в акимате.

Страдает и экосистема региона, и рыбная отрасль. По мнению эколога Лауры Маликовой, дноуглубительные работы в северной части Каспийского моря, проводившиеся NCOC в Атырауской области, нарушили кормовую базу для рыбы и тюленей и ускорили процесс обмеления северной части моря.

Как заверили в Минэкологии РК, Казахстан активно сотрудничает с прикаспийскими государствами в рамках Тегеранской конвенции по защите морской среды.

Согласовывается проект нового протокола по мониторингу, оценке и обмену информацией о состоянии Каспийского моря. Параллельно разрабатывается Программа мониторинга окружающей среды (ПМОС), которая позволит прикаспийским странам координировать наблюдения за морем.

В рамках Тегеранской конвенции пять прикаспийских стран разрабатывают «План действий по колебаниям уровня Каспийского моря на 2025–2035 годы».

Кроме того, с 22 по 24 апреля 2026 года в Астане пройдет Региональный экологический саммит, где состоится панельная сессия, посвященная снижению уровня моря.

С сентября 2025 года начал работу НИИ Каспийского моря. Его главная задача - следить за состоянием окружающей среды и проводить научные исследования в казахстанском секторе моря для сохранения и восстановления природных ресурсов.

По мнению Лауры Маликовой, одно из самых эффективных решений для предотвращения обмеления Каспийского моря - вести результативные переговоры с российской стороной.

«За последние десятилетия в России построено множество водохранилищ, например Ириклинское, и значительная часть воды остается на их территории. Поэтому важно согласовать сброс большего объема воды по рекам Жайык и другим, питающим северную часть Каспийского моря», - подчеркнула эксперт.

Подписанная в феврале 2019 года конвенция по Каспийскому морю и создание научного института также направлены на решение этих вопросов, однако, как считает эколог, работы продвигаются медленно.

«При этом эффективные переговоры с российской стороной могут дать реальные результаты, поскольку экономики наших стран сильно взаимосвязаны. Главная проблема заключается в том, что в таких переговорах часто участвуют политики, не разбирающиеся в специфике водопользования», - подытожила эколог.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Legion
Legion
Мдаа
08.01.2026, 07:26
