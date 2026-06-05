Студенты Актау встретились с экспертами Yandex Qazaqstan на IT Әңгіме

В Актау 4 июня состоялось мероприятие IT Әңгіме, организованное Yandex Qazaqstan для студентов IT-специальностей и начинающих специалистов. Встреча прошла в Yessenov University и объединила более 130 участников, интересующихся технологиями, карьерой в IT и развитием цифровой индустрии в Казахстане, передаёт Lada.kz .

Фото организаторов

Главным событием вечера стала открытая дискуссия с представителями Yandex. Перед участниками выступили директор по развитию Yandex Maps API в СНГ Асылхан Баймаганбетов и Product Manager Yandex Maps API Абай Сериков. Спикеры поделились своим профессиональным опытом, рассказали о карьерном пути в технологической компании, особенностях работы над цифровыми продуктами и перспективах развития IT-индустрии в Казахстане.

После выступления участники смогли задать спикерам вопросы и пообщаться с командой Yandex в неформальной обстановке. В рамках мероприятия также состоялся нетворкинг, который позволил студентам познакомиться с представителями индустрии и единомышленниками.

Для гостей были организованы угощения, музыкальная программа и розыгрыш умных колонок с Алисой.

Мероприятие стало частью инициатив Yandex Qazaqstan по развитию IT-сообщества и поддержке молодых специалистов в регионах Казахстана.