От строительства катамаранов до борьбы с бюрократией: как яхт-клуб «Бриз» встречает новый сезон на Каспии

Почти шесть десятилетий яхт-клуб «Бриз» остается местом, где рождаются морские истории, строятся суда и передаются традиции от поколения к поколению. Сегодня его энтузиасты не только развивают яхтенный спорт и туризм, но и ведут борьбу за будущее клуба, развитию которого мешают нерешенные вопросы с землепользованием, безопасностью маломерного флота и несовершенством законодательства. Об успехах и проблемах «Бриза» - в фоторепортаже Lada.kz.

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История яхт-клуба «Бриз» – живая летопись морского романтизма и энтузиазма, которая пишется на берегах Каспия уже почти 60 лет. Все началось весной 1967 года, когда на нынешней территории клуба открылась скромная лодочная станция. Вскоре к ней добавилась байдарочная секция, а в 1968 году здесь появились первые парусные яхты. В те времена клуб развивался стремительно: в 1972 году прошли первые гонки с пересадками на двух яхтах класса «Кадет», а уже через год флот пополнился шестью судами класса «Летучий голландец». Вплоть до 1991 года территория и секции только расширялись. Как вспоминают в клубе, все крупные предприятия региона считали делом чести иметь собственные эллинги в бухте Актау, а масштабы клуба простирались от скалы, где сейчас находится детская парусная школа, до депо департамента по чрезвычайным ситуациям.

Современная глава «Бриза» открылась в 1992 году. На руинах советской эпохи, когда государственные организации бросили морские секции на произвол судьбы, энтузиасты объединились и создали общественное объединение. В непростые 90-е годы члены клуба отсыпали территорию, построили слип для спуска судов и возводили помещения. Дух созидания стал визитной карточкой места, где половина всех яхт – уникальный самострой, выполненный с соблюдением технических норм.

Символом преемственности и верности традициям выступает Сергей Иванович Кулькин, который руководил клубом в качестве командора продолжительное время. Приехав на Мангышлак в 1977 году, он с группой единомышленников загорелся виндсерфингом, а в 1982 году совершил первый в СССР 100-мильный крейсерский переход на виндсерфах по маршруту Шевченко – Форт-Шевченко. Любовь к морю и судостроению определила всю его жизнь. На счету мастера несколько масштабных проектов. Первым был спортивный катамаран «Торнадо» в начале 80-х, а в 2000 году, после десяти лет кропотливой работы по выходным, на воду был спущен 8,5-метровый катамаран «Дмитрий», названный в честь сына.

Впоследствии сам Дмитрий стал капитаном судна и правой рукой отца в мастерской. Затем Сергей Иванович завершил строительство лодки «Бриз», и приступил к работе над третьим проектом – катамараном длиной 10,3 метра на основе дизайна «Aventura 34». В его конструкции используются передовые материалы и оригинальные инженерные решения: если на «Дмитрии» мачта сделана из стокилограммовой лопасти вертолета Ми-8, то для нового судна приобретен легкий французский профиль. По словам энтузиаста, самостоятельное строительство требует времени, но обходится дешевле рыночной стоимости аналогов.

Новое время приносит «Бризу» молодых лидеров. В 2025 году командором клуба стал Станислав Жестярев. К морю он шел осознанно: начинал обычным матросом, занимался в детстве в соседней парусной школе ДЮСШ, где управлял «Кадетом», «Лучом» и «Дартом». Профессионально занимаясь мебельным производством изготовлением столешниц, всегда стремился к творческому созиданию.

В 2017 году, объединив усилия с отцом, мечтавшим о строительстве самолета, и встретив опытного судостроителя, Станислав загорелся идеей создания собственного судна. Изучив базу и закупив материалы, семейный подряд в 2018 году приступил к работе.

–Это было идеальное поле для инженерной фантазии, и уже в 2019 году первая лодка «Соната», ныне носящая название «Жемчужина», была спущена на воду. С тех пор мы построили пять моторных судов катамаранного типа длиной 9,3 метра и шириной 5,4 метра. Каждое новое судно создавалось на одной базе, но с постоянным совершенствованием мастерства и конструктивных решений. Главные требования к семейным лодкам – надежность и комфорт, способность выдержать капризный характер Каспия, где полный штиль за полчаса может смениться штормом, а также автономность, позволяющая отправляться в небольшие путешествия до Голубой бухты или курортной зоны Кендирли с ночевкой. Буквально через две недели мы планируем спустить на воду шестое судно, которое получило имя «Техас» в честь духа Дикого Запада, но и на этом останавливаться не собираемся, – признается Станислав Жестярев.

Судостроительный дух региона не замыкается в границах одного клуба, в Мангистау функционирует еще две верфи, занимающиеся созданием маломерных судов. Станислав Жестярев не считает их конкурентами, относясь исключительно как к коллегам, делающим одно большое общее дело. По его мнению, мастеров объединяет увлечение процессом созидания.

Молодой командор признается, что сегодня яхт-клуб «Бриз» устроен иначе, чем раньше – у общественного объединения нет собственного флота или шлюпок, все базирующиеся здесь суда принадлежат частным владельцам, членам клуба и арендаторам. Меняются времена, меняются и условия.

Романтика прошлых лет, когда капитаны парусников могли спонтанно сняться с якоря и уйти в Махачкалу «просто выпить кофе», уступает место строгим реалиям, требующим управления, дноуглубительных работ, обслуживания причалов и взаимодействия с людьми. Станислав Жестярев совмещает бизнес, должность командора и судостроение, воспринимая обстоятельства как необходимый жизненный опыт, призванный сохранить традиции «Бриза» и принести клубу новые положительные результаты.

Новый сезон, старые проблемы

Туристический сезон в яхт-клубе «Бриз» официально стартует 1 мая и длится до конца сентября, хотя фактически судовладельцы начинают спускать плавсредства на воду уже в апреле. С наступлением тепла территория клуба превращается в точку притяжения. Сюда устремляются местные жители и туристы, те, кто когда-то жил в Актау, а теперь приехал погостить и окунуться в приятную морскую ностальгию. Знают о «Бризе» и далеко за пределами Казахстана, поэтому среди гостей часто можно встретить зарубежных друзей.

Спрос на морские прогулки в последние годы растет, людей манят яркие эмоции, панорамные виды набережной, а особенно Скальной тропы, на закате или рассвете и, конечно, возможность сделать эффектные фотографии.

Главным магнитом для отдыхающих, по словам Станислава, остается купание в открытом Каспии. И если в последнее время в регионе начали подниматься вопросы о введении ограничений на купание с бортов, официальный представитель «Бриза» считает, что такие запреты не нужны при условии соблюдения безопасности.

– На базе клуба безопасность обеспечивается на беспрецедентном уровне – прыжки в воду разрешены строго при полной остановке двигателя, исключительно в спасательных жилетах и под жестким контролем капитана, а сами лодки оборудованы надежными лестницами для подъема на борт, – информирует Станислав Жестярев.

Формат отдыха на воде за последнее время заметно изменился. Если раньше горожане предпочитали арендовать лодки на несколько часов, то сегодня время прогулок сократилось в среднем до одного часа, из-за чего сузились и маршруты – чаще всего они ограничиваются центральной частью городской акватории. Рынок подстроился под запросы и помимо индивидуального фрахта судов, стоимость которого в семейной компании Станислава Жестярева составляет 40 000 тенге в час за маломерный катамаран вместимостью до 12 человек, широкую популярность приобрели так называемые коллективные прогулки.

– Этот более доступный режим работает по принципу общественного транспорта: небольшие компании или отдельные туристы могут приобрести билет за 2 000–4 000 тенге с человека и выйти в море в составе общей группы. Интерес к молодой для Казахстана сфере бизнеса значителен, и флот частных арендаторов пополняется новыми судами, которые предприниматели привозят со вторичного рынка, заказывают на верфях в России или покупают на аукционах в Америке, – сообщает Станислав Жестярев.

При этом за красивой туристической вывеской скрывается пласт сложной, ежедневной и невидимой для обывателя работы. Будучи общественным объединением, «Бриз» не распределяет прибыль. Клуб представляет собой некоммерческую базу, чья задача – обеспечивать инфраструктуру, укрытие и безопасность для маломерных судов.

– Собираемые с судовладельцев средства направляются на благоустройство причалов и дноуглубительные работы. Но из-за стремительного прихода в акваторию новых «игроков», использующих причал, удерживать баланс становится все труднее. Например, Каспий известен своим непредсказуемым характером. Перед каждым штормом на причале закипает тяжелая работа: лодки приходится передвигать, чтобы уплотнить стоянку. Это необходимо потому, что некоторые капитаны могут прийти и хаотично оставить суда прямо посреди причала в два или три борта, заблокировав свободные места. Приходится пояснять каждому судовладельцу правила безопасного размещения, чтобы во время сильного волнения лодки не разбились друг о друга, – рассказывает командор.

Ситуация осложняется и затянувшимся бюрократическим штормом вокруг юридического статуса акватории. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2024 года «Об изменении границ Мангистауской области» земли водного фонда переданы местным исполнительным органам, и летом 2025 года у клуба появилась техническая возможность подать заявки на оформление участков. Администрация «Бриза» направила 5 заявок на расширение территории в сторону моря, чтобы узаконить фактически существующий причал, который строился силами энтузиастов на протяжении долгих лет.

– Парадокс ситуации заключается в том, что вместо поддержки на общественное объединение посыпались жалобы о якобы незаконном возведении конструкций, которые исторически находились вне зоны ответственности городского акимата. В итоге из-за судебных решений часть защитных сооружений клубу в этом году пришлось снести. На сегодняшний день землеотвод полностью согласован с акиматом Актау, однако Жайык- Каспийская бассейновая инспекция не дает согласование участка. Ведомство отказывает в согласовании без объяснения объективных причин, несмотря на то, что согласно статье 86-2 Водного кодекса РК, причальные сооружения маломерного флота входят в список исключений и могут законно эксплуатироваться в водоохранной полосе. Клуб был вынужден направить жалобу в Министерство водных ресурсов и ирригации РК. Неопределенный юридический статус причала порождает деликатную проблему в отношениях с внешними судовладельцами: пока земля под водой официально не закреплена за клубом, в акваторию беспрепятственно заходят сторонние лодки. Их владельцы бесплатно пользуются инфраструктурой, которую члены клуба содержат за свой счет, мотивируя это тем, что море является общим пространством. Ограничить их доступ или выстроить политику контроля «Бриз» юридически не может, что напрямую бьет по общей безопасности, – констатирует Станислав Жестярев.

Инфраструктурный тупик подсвечивает и другую проблему – скудность законодательной базы в области маломерного судоходства. Как поясняют в клубе, существующие правила писались во времена, когда частные лодки в стране были единичным явлением. Сегодня объем проката стремительно растет, но качество и безопасность услуг не соответствуют из-за фактического отсутствия со стороны государства единой системы контроля.

Сферу курируют несколько ведомств, от МЧС и транспортной прокуратуры до Пограничной службы и Транспортной инспекции, но на деле комплексного надзора нет. И если сотрудники службы ЧС выполняют свои функции, проверяя наличие спасательных жилетов, то контроль технического состояния судов, документов экипажа и физического состояния капитанов остается вне их компетенции. Единственный орган, имеющий право проверять судовые билеты и права – Транспортная инспекция – не достаточно укомплектована сотрудниками.

– Долгое время на тысячи километров побережья приходился один инспектор, сейчас их число увеличили до трех, чего физически недостаточно для оперативного реагирования. Поясню, что представительство Регистра судоходства в Актау есть, поэтому технический осмотр можно пройти без каких-либо трудностей. Но другой вопрос в том, что многие считают это не обязательной процедурой, и поэтому и не проходят эту важную процедуру. В результате по акватории области курсируют лодки без бортовых номеров, надлежащего навигационного оборудования и обязательного ежегодного освидетельствования. Нередки случаи, когда за штурвал садятся несовершеннолетние или лица без прав, что в прошлом году уже привело к ряду аварий с пострадавшими, – рассказывает Станислав.

Определенные надежды связаны с тем, что за пляжем «Достар» силами органов ЧС строится специализированный причал со штрафстоянкой для судов-нарушителей, что должно стать первым шагом к наведению порядка.

Несмотря на бюрократическое давление, руководство яхт-клуба не теряет оптимизма и адаптируется к природным вызовам, таким как обмеление Каспийского моря. Из-за ухода воды исторический пирс оказался на суше, и удерживать береговую линию становится все дороже и тяжелее. Но Станислав Жестярев видит в этом перспективы.

– Прямо напротив территории клуба из-за падения уровня моря начинает отчетливо обнажаться скрытый ранее остров. Через несколько лет он окончательно выйдет на поверхность и превратится в естественный природный волнолом, который защитит внутреннюю бухту от штормов и волнения со стороны открытого моря. На основе природного фактора мы выстроили стратегию: через 10 лет видим «Бриз» современной мариной, укрытой за этим островом-волноломом. Обновленная инфраструктура позволит безопасно размещать до 100 единиц маломерных судов, превратив клуб в морскую базу региона с развитой культурой парусного спорта, собственными регатами и школой для обучения молодежи. Потенциал у Мангистау огромный, но если профильные ведомства не изменят отношения к общественным инициативам, путь Актау к статусу международного центра туризма может оказаться весьма долгим, – заключил командор.

Автор материала: Айлин Тас