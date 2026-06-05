Китайские авто за 9 млн тенге захватывают Казахстан: какие модели стали хитами в 2026 году

Авторынок Казахстана переживает тектонический сдвиг: по итогам первого квартала 2026 года китайские кроссоверы и экономичные гибриды начали массово вытеснять привычных корейских и японских лидеров. Локализация производства в Алматы и Костанае обрушила цены на новые авто, заставив потесниться даже признанные бестселлеры,. сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: Kolesa.kz

Официальный топ-3 держит оборону, но «китайцы» уже наступают на пятки

Официальная статистика регистраций новых автомобилей из автосалонов за первый квартал 2026 года показывает, что консервативная тройка лидеров, удерживающая свои позиции последние несколько лет, пока сохраняет статус-кво. Однако динамика внутри рейтинга говорит о неизбежной смене эпох.

Главные цифры «белой» статистики продаж:

Chevrolet Cobalt — абсолютный фаворит и лидер рынка. За квартал продано 5 917 машин (ощутимый рост по сравнению с 5 125 единицами за аналогичный период прошлого года).

Hyundai Tucson — удерживает вторую строчку с показателем 4 657 проданных кроссоверов.

Kia Sportage — демонстрирует взрывной рост внутри топ-3: 3 601 проданный автомобиль против 2 504 годом ранее.

Главной сенсацией официального рынка стал технологичный кроссовер Changan CS55 Plus, который впервые в истории Казахстана взлетел на четвертую строчку (1 751 ед.), вплотную приблизившись к лидерам.

Эффект завода AMMKZ: как алматинская прописка обрушила цены

Стремительный взлет Changan CS55 Plus — это не случайность, а холодный экономический расчет. Ключевым триггером стал запуск мелкоузлового производства (включая автоматизированную сварку кузовов) на новом мультибрендовом заводе AMMKZ (Astana Motors Manufacturing Kazakhstan) в индустриальной зоне Алматы.

Казахстанская «прописка» позволила радикально пересмотреть ценообразование, освободив модель от части пошлин и оптимизировав логистику. Если ранее импортируемые из КНР кроссоверы обходились покупателям в 12,9–14,4 млн тенге, то сейчас прайс на базовую комплектацию отечественной сборки стартует от 8,9 млн тенге, а за топовый рестайлинг 2026 года дилеры просят до 11 млн тенге. Против такого ценового демпинга у конкурентов просто не нашлось аргументов.

Затяжное падение корейских седанов и новые игроки

На фоне триумфа Changan некогда культовая Hyundai Elantra пережила сокрушительное падение, рухнув с 4-го сразу на 9-е место в общем зачете. За квартал казахстанцы приобрели всего 1 113 «Элантр» против 2 049 штук в прошлом году — спрос сократился почти вдвое. Похожая судьба постигла и кроссовер Hyundai Mufasa, чьи официальные продажи просели на 27%.

Освободившиеся ниши моментально заняли игроки с привлекательным ценником. В топ-10 уверенно ворвались:

Костанайский седан Kia Soluto (7-е место, цена колеблется в ультрабюджетном диапазоне от 6,5 до 7,5 млн тенге). Алматинский кроссовер Haval Jolion (6-е место), также прибавивший за счет локализации производства и базового ценника от 10,3 млн тенге.

Реальный спрос: интернет-пользователи выбирают гибриды

Официальные отчеты автосалонов фиксируют лишь свершившиеся сделки, но реальные настроения покупателей видны в сети. Анализ поисковых запросов и звонков дилерам (база исследования охватила 1,4 млн пользователей Kolesa.kz) показал, что «живой» интерес казахстанцев изменился до неузнаваемости.

Еще в начале 2025 года в топ-10 интернет-спроса входили традиционные Lada Granta, Niva Legend, Kia Seltos и вечная Toyota Camry. В 2026 году в «народном» рейтинге осталось всего три модели с классическим ДВС некитайского происхождения: Chevrolet Cobalt (1-е место), Kia Sportage (2-е место) и Lada Niva Legend (замкнувшая топ-10). Все остальные позиции забрали бренды из КНР.

Главный тренд года — взрывной интерес к гибридным технологиям. Если годом ранее в топ-10 не было ни одного гибрида, то в 2026 году они занимают сразу три строчки.

Актуальный топ-10 моделей по реальным запросам покупателей:

Chevrolet Cobalt Kia Sportage Changan CS55 Plus BYD Destroyer 05 (гибридный седан) Changan CS75 Plus Changan X5 Plus Deepal S07 (высокотехнологичный гибридный кроссовер от суббренда Changan) Toyota Camry BYD Qin L DM-i (инновационный гибрид с рекордно низким расходом) Lada Niva Legend

Почему Казахстан массово пересаживается на гибриды?

Эксперты отмечают, что страх перед сложными технологиями в Казахстане окончательно преодолен. Автопром КНР предложил рынку идеальное компромиссное решение: гибриды не требуют развитой инфраструктуры зарядных станций, как чистые электромобили (EV), но при этом предлагают колоссальную экономию топлива в городских пробках Астаны и Алматы.

Кроме того, важную роль играет экономический фактор утильсбора и таможенной очистки. В 2026 году базовая ставка утильсбора в РК составляет 50 МРП (216 250 тенге), а расчет для гибридов с небольшим объемом ДВС (до 1-1.5 литра) выходит значительно выгоднее, чем для классических автомобилей с объемными моторами.

Бренд Changan смог оккупировать четыре позиции в топ-10 благодаря широкой и доступной линейке SUV, а марка BYD зацепила массового покупателя экономичными седанами (Destroyer 05 и Qin L). Последние завозятся в страну как официальными дилерами, так и по каналам параллельного («серого») импорта, предлагая богатое опциональное оснащение по цене обычного корейского B-класса.