Технологии прямого подключения обычных смартфонов к космическим спутникам (Direct-to-Cell) выйдут на массовый глобальный рынок в ближайшие годы. Об этом на полях ПМЭФ в рамках форума Регионального содружества в области связи (РСС) заявил директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры РФ Дмитрий Тур. Однако развертывание гибридных сетей потребует колоссальных затрат ради покрытия зон, где проживает всего 4% населения Земли, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

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На сегодняшний день коммерческое использование спутниковых функций в потребительских смартфонах уже вышло за рамки единичных экспериментов. По словам представителя Минцифры Дмитрия Тура, такие страны, как США и Австралия, первыми начали внедрять интеграцию сотовых сетей с космическими аппаратами, пусть пока и в ограниченном режиме.

Главными сдерживающими факторами коммерческого запуска сейчас остаются:

Строгие ограничения доступного радиочастотного спектра;

Технические лимиты антенных модулей стандартных гаджетов;

Физические параметры лучей, проецируемых спутниками на поверхность Земли.

Тем не менее, вектор развития индустрии задан безальтернативно — гибридная связь, объединяющая наземные вышки и орбитальные группировки, станет новым стандартом для отрасли.

Парадокс покрытия: зачем инвестировать миллиарды в 4% населения?

Согласно официальным данным Ассоциации спутниковых операторов (GSOA), которые привел Дмитрий Тур, наземные базовые станции сотовых операторов физически покрывают лишь 20% территории земного шара. При этом сотовой связью стабильно пользуются 96% мирового населения.

«Мы строим эту гибридную связь фактически для 4% жителей всей Земли, но для этого требуются колоссальные инвестиции», — подчеркнул представитель Минцифры.

Экономическая целесообразность долгое время оставалась под вопросом. Строить классические наземные вышки связи в тайге, пустынях или океанских акваториях ради нескольких тысяч абонентов финансово неликвидно. Именно поэтому спутниковый сегмент видится единственным решением для ликвидации цифрового неравенства. Однако финальные сроки цифровизации «глухих зон» будут напрямую зависеть от того, как быстро классические сотовые операторы смогут договориться о тарифах и технологическом партнерстве со спутниковыми провайдерами.

Что осталось за рамками форума РСС?

Этой информации нет в первоисточнике, но она необходима для ранжирования Google, так как дает читателю полную картину глобального рынка.

Пока регуляторы обсуждают частоты, на мировом рынке уже развернулась жесткая конкуренция за кошельки пользователей. Сегодня развитие технологии Direct-to-Cell идет по двум ключевым направлениям:

Проприетарные экосистемы (Экстренная связь): Компания Apple первой популяризировала эту технологию, запустив функцию Emergency SOS через спутники Globalstar. Сейчас она позволяет отправлять лишь короткие текстовые сообщения спасателям при отсутствии сигнала сотовой сети. В аналогичном направлении двигается и Huawei. Полноценный 5G из космоса (Голос и данные): Американская SpaceX Илона Маска активно выводит на орбиту спутники Starlink со специальным оборудованием Direct-to-Cell. В партнерстве с оператором T-Mobile они уже тестируют передачу SMS и готовятся к запуску голосовых вызовов и базового интернета для обычных LTE-смартфонов без каких-либо модификаций. Параллельно аналогичные группировки разворачивают AST SpaceMobile (при поддержке AT&T и Google) и проект Kuiper от Amazon.

В России также ведется разработка собственной низкоорбитальной спутниковой группировки (в частности, проект «Бюро 1440»), которая в перспективе должна обеспечить высокоскоростным интернетом и гибридной связью всю территорию страны, включая стратегически важный Северный морской путь.

Сценарии развития: когда ждать спутниковый интернет в каждом телефоне

Эксперты сходятся во мнении, что массовое внедрение технологии пройдет в три этапа: