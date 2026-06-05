Музыкальный театр юного зрителя из Астаны выступит с гастролями в Актау

Музыкальный театр юного зрителя прибыл в Актау с гастрольным туром и в течение пяти дней представит жителям и гостям города специальную театральную программу, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: google.com/Lurii

По информации пресс-службы управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области, гастроли пройдут с 5 по 10 июня 2026 года на сцене Музыкально-драматический театр имени Н. Жантурина. Каждый день зрителей ждут разные постановки.

Гастрольная программа откроется 5 июня музыкальной драмой «Гауһартас», которая уже завоевала признание публики. 6 июня будет представлена драма «Абай-Тоғжан».

Далее гастроли продолжатся следующими спектаклями:

7 июня — постановка «Қоштасқым келмейді» («Не хочу прощаться»);

8 июня — повторный показ музыкальной драмы «Гауһартас»;

9 июня — этно-фольклорный мюзикл «Қыз Жібек»;

10 июня — торжественный концерт-спектакль «Театральный мир», которым завершатся гастроли столичного театра в Актау.