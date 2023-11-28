Директор рассказала о ремонте здания драматического театра в Актау

- У нас ведутся демонтажные работы, мы начали текущий ремонт фасада. Везде, где передвигается много людей - это парадный вход, касса – именно там сверху падает очень много кафеля. Он очень толстый, острый. Не надо ждать последствий, когда это кому-нибудь на голову упадет. И об этом я начала говорить два-три года назад. Мы писали, что кафель падает, 20 лет цементу, он устарел. Мы клеили похожий кафель на замену, просто, чтобы у театра был нормальный вид. Но это происходило по всему периметру, и опасность была именно на входе, - пояснила Гульсина Миргалиева.

Фото со страницы Гульсины Миргалиевой в Instagram

- Работы мы заканчиваем в декабре. Работы выполняются ТОО «Мұнайлы-Қызмет», они выиграли тендер. Пусть наш театр смотрится, как новый, хотя он внутри уже давно не новый, - отметила директор.