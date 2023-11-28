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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 20:14

Просмотров: 1028

Директор рассказала о ремонте здания драматического театра в Актау

Директор Мангистауского областного музыкально-драматического театра им. Нурмухана Жантурина рассказала о причинах проведения ремонта фасада здания. По словам Гульсины Миргалиевой, старая облицовочная плитка осыпалась и представляла угрозу для проходящих рядом со зданием и заходящих во внутрь людей.

Коллаж из фото со страницы Гульсины Миргалиевой в Instagram
Как отметила директор театра, главной причиной необходимости проведения ремонтных работ стало обрушение внешней облицовки.

- У нас ведутся демонтажные работы, мы начали текущий ремонт фасада. Везде, где передвигается много людей - это парадный вход, касса – именно там сверху падает очень много кафеля. Он очень толстый, острый. Не надо ждать последствий, когда это кому-нибудь на голову упадет. И об этом я начала говорить два-три года назад. Мы писали, что кафель падает, 20 лет цементу, он устарел. Мы клеили похожий кафель на замену, просто, чтобы у театра был нормальный вид. Но это происходило по всему периметру, и опасность была именно на входе, - пояснила Гульсина Миргалиева.


Директор рассказала о ремонте здания драматического театра в Актау

Директор рассказала о ремонте здания драматического театра в Актау

Фото со страницы Гульсины Миргалиевой в Instagram


По словам директора, ремонт протекает по плану. На сто процентов выполнены декоративно-штукатурные работы, где использовался травертин. В данный момент идут работы по демонтажу старой облицовочной плитки, на замену которой будут установлены алюминиевые композитные панели.

- Работы мы заканчиваем в декабре. Работы выполняются ТОО «Мұнайлы-Қызмет», они выиграли тендер. Пусть наш театр смотрится, как новый, хотя он внутри уже давно не новый, - отметила директор.


По словам директора театра компания выполняет работы за 164 миллиона тенге, хотя изначально на эти цели предполагалось выделить 245 миллионов.

Напомним, в мае этого года сообщалось, что в областном музыкально-драматургическом театре имени Н.Жантурина будет сделан ремонт. На это из областного бюджета планировалось выделить 247 миллионов тенге.



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Комментарии ( 1 )

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dinamo85 (Посетители) Вчера, 22:45
ёма ё..... откуда такие цифры, сумма на ремонты. обожаю законы китая
 
 

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