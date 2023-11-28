Директор рассказала о ремонте здания драматического театра в Актау

Коллаж из фото со страницы Гульсины Миргалиевой в Instagram
Как отметила директор театра, главной причиной необходимости проведения ремонтных работ стало обрушение внешней облицовки.
По словам директора, ремонт протекает по плану. На сто процентов выполнены декоративно-штукатурные работы, где использовался травертин. В данный момент идут работы по демонтажу старой облицовочной плитки, на замену которой будут установлены алюминиевые композитные панели.
По словам директора театра компания выполняет работы за 164 миллиона тенге, хотя изначально на эти цели предполагалось выделить 245 миллионов.
Напомним, в мае этого года сообщалось, что в областном музыкально-драматургическом театре имени Н.Жантурина будет сделан ремонт. На это из областного бюджета планировалось выделить 247 миллионов тенге.
- У нас ведутся демонтажные работы, мы начали текущий ремонт фасада. Везде, где передвигается много людей - это парадный вход, касса – именно там сверху падает очень много кафеля. Он очень толстый, острый. Не надо ждать последствий, когда это кому-нибудь на голову упадет. И об этом я начала говорить два-три года назад. Мы писали, что кафель падает, 20 лет цементу, он устарел. Мы клеили похожий кафель на замену, просто, чтобы у театра был нормальный вид. Но это происходило по всему периметру, и опасность была именно на входе, - пояснила Гульсина Миргалиева.
Фото со страницы Гульсины Миргалиевой в Instagram
По словам директора, ремонт протекает по плану. На сто процентов выполнены декоративно-штукатурные работы, где использовался травертин. В данный момент идут работы по демонтажу старой облицовочной плитки, на замену которой будут установлены алюминиевые композитные панели.
- Работы мы заканчиваем в декабре. Работы выполняются ТОО «Мұнайлы-Қызмет», они выиграли тендер. Пусть наш театр смотрится, как новый, хотя он внутри уже давно не новый, - отметила директор.
По словам директора театра компания выполняет работы за 164 миллиона тенге, хотя изначально на эти цели предполагалось выделить 245 миллионов.
Напомним, в мае этого года сообщалось, что в областном музыкально-драматургическом театре имени Н.Жантурина будет сделан ремонт. На это из областного бюджета планировалось выделить 247 миллионов тенге.