На ремонт драмтеатра в Актау потратят свыше 247 миллионов тенге

В рамках ремонтных работ планируется провести реконструкцию фасада музыкально-драматургического театра имени Н.Жантурина. Чиновники Мангистау подсчитали, что на ремонт театра понадобится 247 миллионов тенге. Для этого они провели экспертизу и составили проектно-сметную документацию. Госэкспертиза согласилась с озвученной суммой.— Масштабные работы, которые начнутся в ближайшее время, очень долгожданные и нужные. Реконструкция здания не проводилась последние 20 лет, - сообщила Гулнар Базаралиева.В Мангистауском областном акимате сообщили, что готовы незамедлительно приступить к исполнению работ, вопрос остаётся за определением подрядной организации, которая будет проводить ремонт.Кроме того, стало известно, что в будущем драмтеатр переедет в новое здание. Этот вопрос обсуждается с 2019 года: сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование для строительства нового здания для театра в 19 микрорайоне.- Здание областного музыкально-драматургического театра имени Н.Жантурина построено в советское время по проекту кинотеатра с двумя залами. Театральным деятелям приходится мириться с отсутствием склада для декораций. Для артистов предусмотрено всего несколько комнат для гримма. Новое здание театра, которое пока еще на стадии проекта, предусматривает два зала: один из которых на 1200 мест, второй - на 360 мест. Земельный участок под строительство театра располагается в 19А микрорайоне возле культурного центра имени Абиша Кекилбаева, - добавила Гулнар Базаралиева.Также в этом году из бюджета выделили более 50 миллионов тенге на проведение ремонтных работ в здании областной филармонии им. М.Оскинбаева, где планируется модернизировать сцену, заменить зрительские кресла и тд.