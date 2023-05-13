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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:23

Просмотров: 705

На ремонт драмтеатра в Актау потратят свыше 247 миллионов тенге

В областном музыкально-драматургическом театре имени Н.Жантурина будет сделан ремонт. На это из областного бюджета выделено 247 миллионов тенге. Также стало известно, что специалистами готовится технико-экономическое обоснование для строительства нового здания для театра в 19А микрорайоне. Об этом сообщила Гулнар Базаралиева, заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Мангистауской области по финансовым вопросам и архивного дела, отвечая на запрос Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
В рамках ремонтных работ планируется провести реконструкцию фасада музыкально-драматургического театра имени Н.Жантурина. Чиновники Мангистау подсчитали, что на ремонт театра понадобится 247 миллионов тенге. Для этого они провели экспертизу и составили проектно-сметную документацию. Госэкспертиза согласилась с озвученной суммой.

— Масштабные работы, которые начнутся в ближайшее время, очень долгожданные и нужные. Реконструкция здания не проводилась последние 20 лет, - сообщила Гулнар Базаралиева.

На ремонт драмтеатра в Актау потратят свыше 247 миллионов тенге


В Мангистауском областном акимате сообщили, что готовы незамедлительно приступить к исполнению работ, вопрос остаётся за определением подрядной организации, которая будет проводить ремонт.

Кроме того, стало известно, что в будущем драмтеатр переедет в новое здание. Этот вопрос обсуждается с 2019 года: сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование для строительства нового здания для театра в 19 микрорайоне.

- Здание областного музыкально-драматургического театра имени Н.Жантурина построено в советское время по проекту кинотеатра с двумя залами. Театральным деятелям приходится мириться с отсутствием склада для декораций. Для артистов предусмотрено всего несколько комнат для гримма. Новое здание театра, которое пока еще на стадии проекта, предусматривает два зала: один из которых на 1200 мест, второй - на 360 мест. Земельный участок под строительство театра располагается в 19А микрорайоне возле культурного центра имени Абиша Кекилбаева, - добавила Гулнар Базаралиева.

Также в этом году из бюджета выделили более 50 миллионов тенге на проведение ремонтных работ в здании областной филармонии им. М.Оскинбаева, где планируется модернизировать сцену, заменить зрительские кресла и тд.



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Комментарии ( 6 )

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elek (Посетители) Сегодня, 15:32
Цитата: ZOLO
ну наконец снесут это старое здание и построят новое

С какого снесут? А как-же 247 лямов? Они же выделены! podzatylnik
сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование для строительства нового здания для театра в 19 микрорайоне.
 
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ZOLO (Посетители) Сегодня, 15:12
ну наконец снесут это старое здание и построят новое .
 
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  • elek
 14679677 (Посетители) Сегодня, 15:04
действительно деньги не в то русло. На школы и детсады, на дороги, на инфраструктуру, на МАЭК - нету средств, но на всякие музеи и рядом библиотеки и ремонты театров с качелями и тюльпанами всегда есть.
Я понимаю, что культурмультур нужно, но не в этом случае.
Да и эскиз ужасный. У вас здание в стиле советский модернизм (наверное), а вы из него лепите цыганское барокко.
Тут больше подойдут более строгие фасады с применением природного камня, цвета можно подобрать по лучше.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЛШП
  • 14679677
  • Космос
 elek (Посетители) Сегодня, 14:42
из областного бюджета выделено 247 миллионов тенге

Реконструкция здания не проводилась последние 20 лет

вопрос остаётся за определением подрядной организации

То есть сезон "Ищи своих" - открыт, выделено - к "распилу" готовы!
Цитата: StarlightDragon
Может лучше для начала починить Маэк, а уже потом заниматься культурой?

Действительно! Акимат - вы о чём думаете? Где наши "народом выбранные" депутаты?
 
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 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 14:36
Лучше воду трубы удленнить в глубь моря
За эти деньги. Для закачки воды в маэк и проблем решилыбы пол.

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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 StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 14:18
Может лучше для начала починить Маэк, а уже потом заниматься культурой? Без воды и света смысл от театров?
 
 

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