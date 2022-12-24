Театр кукол из Актау наградили в столице специальной премией

Театр кукол Мангистауской области стал победителем первой премии UMAI в области искусств и удостоен специальной премии «За лучший детский спектакль».Коллектив театра на конкурсе, длившемся пять месяцев, поставил трилогии «Айжан әжейдің ертегісі», «Қайта жаңғырған өрнек» и «Дастархан».Режиссером спектаклей является Надежда Насырова.Национальную премию нашим артистам вручил министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев.