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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:36

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Театр кукол из Актау наградили в столице специальной премией

Областной театр кукол стал победителем премии UMAI в Астане, сообщает ЦОК со ссылкой на пресс-службу областного управления культуры.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Театр кукол Мангистауской области стал победителем первой премии UMAI в области искусств и удостоен специальной премии «За лучший детский спектакль».

Коллектив театра на конкурсе, длившемся пять месяцев, поставил трилогии «Айжан әжейдің ертегісі», «Қайта жаңғырған өрнек» и «Дастархан».

Режиссером спектаклей является Надежда Насырова.

Национальную премию нашим артистам вручил министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев.

Театр кукол из Актау наградили в столице специальной премией



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