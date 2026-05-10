«Отзовитесь, добрые люди!»: хозяйка приюта для животных в Актау в отчаянии просит помощи

Три с половиной года назад неравнодушные жители помогли осуществить мечту волонтёров фонда «Пушистое счастье Актау» - собрать средства на покупку дачи для бездомных собак и кошек. Тогда это казалось настоящим спасением: у животных появился свой угол, крыша над головой и шанс выжить. Но спустя время основатель фонда Татьяна Ткач снова вынуждена обращаться за помощью. Об этом - в материале корреспондента Lada.kz .

Фото Татьяны Ткач, сгенерированное с помощью ИИ

Сегодня на попечении Татьяны Ткач более сотни животных. И с каждым днем бороться за них становится все тяжелее.

Татьяна Ткач с Джессикой, которой уже 4 года. Ее привезли из Жанаозена щенком после того, как люди нашли собаку в подъезде

Я одна каждый день нахожусь в приюте. Без выходных. Без отпуска. Без работников. С утра до вечера - кормление, уборка, лечение, поездки по клиникам, спасение животных… И бесконечная борьба за их жизни, - рассказывает Татьяна.

Май, Джессика и Панда. Май, ему 4 года, был сбит на автомойке, и люди хотели его усыпить, но Татьяна Ткач выходила и поставила его на ноги. Рядом с ним Джессика, которую щенком привезли из Жанаозена. Панду нашли на мусорке совсем маленькой - ее выбросили люди. Здесь она живет уже 6 лет

Голос у Татьяны, действительно, уставший. Но больше всего в нем слышится отчаяние.

Барадульке 1,3 года. Ее подбросили под ворота приюта. Ссобака болеет эпилепсией

«Его выбросили умирать со сломанной лапой»

Сейчас в ветеринарной клинике «Zoo Лекарь» в Акшуку́ре, по словам Татьяны Ткач, находится пес со сломанной лапой. Животному установили спицы, операция обошлась в 120 тысяч тенге.

Каждый день стационара стоит около 8 тысяч тенге. А он там уже долгое время. Но как я могла его бросить? Он же живой… Он смотрит тебе в глаза и будто просит: Пожалуйста, помоги мне…, - говорит Татьяна Ткач.

Но это только один из десятков случаев.

Есть еще пятимесячный щенок - ему предстоит снятие спиц и кастрация. А еще один малыш, которому всего четыре месяца, уже мучается от тяжелой деформации лапы.

Рекоша - 6 месяцев. Его нашли сбитым в жилом массиве «Рауан»

Он почти не наступает на нее… Скорее всего, лапку придется ампутировать. Такой маленький… А уже столько боли пережил, - едва сдерживая эмоции, рассказывает основатель фонда.

«Мое сердце разрывается за каждого»

Каждый день в приюте начинается одинаково: найти деньги на корм, воду, лекарства. И каждый день - это новый страх, что средств больше не хватит.

Вита, Моника, Граф и Баунти - собаки, которых спасла Татьяна Ткач. Виту забрали с улицы больной, Графа год назад спасли от отстрела на базе, а Баунти нашли на улице вместе с мамой и другими щенками. Монику люди когда-то принесли еще щенком

За мясо для животных накопился долг более 200 тысяч тенге. Нужно покупать крупу, воду, препараты. Собак становится все больше - многие выросли, и теперь срочно нужны новые вольеры, чтобы животных можно было рассадить безопасно.

Умка и График - собаки, которым пришлось пережить предательство и трудности. Умка, ей 1 год, попала с города и в детстве перенесла чумку. Графику 10 месяцев - бывшие хозяева выбросили его на дачах «Химик», и теперь он тоже ждет заботы и любящего дома.

Я очень прошу людей… Пожалуйста, не привозите больше в приют новых котят и собак. Я физически уже не справляюсь одна. Мое сердце разрывается за каждого, но мои возможности - на пределе, - признается основатель фонда.

Мэрлин - 1,5 года. На нее жаловались жители 27 микрорайона, после чего Татьяна Ткач забрала собаку в приют.

Татьяна Ткач признается, что иногда просто садится рядом с животными и плачет.

Ласти - 4 месяца. У нее деформация лапки. Мужчина просто принес щенка в приют и оставил там

Они ведь не виноваты, что их выбросили. Не виноваты, что заболели. Они просто хотят жить… И когда ты понимаешь, что можешь не успеть кому-то помочь - это страшно, - говорит женщина.

Хурма - 1 год. Ее забрали с улиц города больной венсаркомой. Благодаря лечению собаку удалось спасти и полностью вылечить

«Любая помощь - это шанс выжить»

Сейчас приюту нужна любая поддержка: финансовая помощь, корм, мясо, стройматериалы для вольеров, лекарства.

Сандре 7 лет - ее принесли люди сильно истощенной и с демодекозом. Рексу 6 лет, он пережил серьезную травму после того, как его сбила машина, и сейчас в его лапе установлена пластина

Иногда даже маленький перевод или один пакет корма - это уже спасение. Это значит, что сегодня кто-то будет сыт. Кто-то получит лечение. Кто-то проживёт еще один день, - говорит основатель фонда.

Помощь неравнодушных людей поможет сохранить десятки маленьких жизней.

Реквизиты для оказания помощи:

KaspiGold +77088290837 Татьяна Т

4400 4302 0283 3726 - номер карты

Контактный телефон для уточняющих и других вопросов куратора движения Татьяны: +7 (708) 829-08-37.