О жестокости и милосердии: как жительница Актау спасает и выхаживает 200 кошек

История частного приюта, в котором сегодня содержатся 203 кошки и 6 собак, способна тронуть сердце любого человека. У каждого из этих животных тяжёлая судьба: жестокое обращение, травмы или предательство со стороны людей. О том, как живёт приют и его обитатели рассказывает корреспондент Lada.kz .

Благотворительный приют «Милосердие Актау» был организован местной жительницей Динарой Исаховой. На собственные сбережения и за счёт кредита в 2019 году она приобрела небольшой домик в дачном массиве «Химик», где самостоятельно содержит и выхаживает спасённых животных.

Жестокость и брошенные судьбы

Около 40% животных были искалечены людьми. Среди них - кошка, которой в пасть засунули петарду; животное с перебитыми молотком лапами; кошка с переломом хвоста после издевательств детей; а также питомцы, получившие серьёзные травмы после ударов и пинков.

Оставшиеся 60% животных - выброшенные на улицу после болезни, переезда или просто «за ненадобностью».

Все кошки в приюте, по словам волонтёров, практически привиты, регулярно проходят лечение от паразитов, многие перенесли сложные операции и долгую реабилитацию.

Волонтёры приюта регулярно возят кошек к грумеру: животных моют, вычесывают, обрабатывают от паразитов и проводят стерилизацию, чтобы обеспечить им надлежащий уход и здоровье.

Истории кошек, которым дали второй шанс

Одна из местных жительниц, Алена Музаева, рассказала личную историю, связанную с этим приютом.

Год назад она вместе с мамой нашла кошку в крови и с отрезанным ухом. Один глаз тогда был практически не виден: сначала казалось, что его выкололи. Девушка хотела отвезти животное на усыпление, но через социальные сети с ней связалась Динара Исахова и забрала кошку к себе. Позже выяснилось, что из-за травмы уха началось сильное заражение, которое перешло на глаз. К счастью, глаз удалось спасти, а вот ухо - нет.

Сейчас это тихая кошка. Она очень маленькая по размеру, нуждается в любви и ласке, но по-прежнему боится резких звуков и людей. Несмотря на пережитое, она тянется к человеку.

Прошёл год, и я уже забыла эту историю. А недавно соседка Динары умоляла помочь, потому что она больше не справляется одна. Когда я приехала в приют и увидела ту самую кошку - живую, вылеченную, ухоженную - я не смогла сдержать слёз. Я не верила, что её можно было спасти. Тогда я поняла, что обязана помочь Динаре и рассказать об этом людям, - поделилась девушка.

В приюте есть и другие животные с тяжёлой судьбой. Одна из них - кошка, найденная около полугода назад в верхних микрорайонах. В 2025 году её обнаружили в крайне тяжёлом состоянии: из области шеи торчала кость. По заключению ветеринаров, животному свернули шею. Кошке потребовалось длительное и сложное лечение. В шейный отдел были установлены специальные спицы, с которыми она проходила несколько месяцев. Около месяца назад конструкции сняли, однако полностью восстановиться животному так и не удалось - кошка до сих пор не может поворачивать голову.

Несмотря на пережитое, она контактная и удивительно терпеливая. Сейчас для неё ищут дом и заботливых хозяев. Однако, как признаются волонтёры, пристроить животное с инвалидностью крайне сложно — шанс найти семью для таких питомцев составляет не более 1%. Тем не менее, надежда остаётся.

Есть в приюте истории, которые невозможно читать без содрогания.

Одна из них произошла около трёх лет назад. Тогда волонтёрам позвонили очевидцы и сообщили, что во дворе дети играли с самодельной петардой. В какой-то момент взрывчатку подложили под кошку, которая лежала на скамейке. Взрыв оказался чудовищным: животному разорвало нижнюю часть челюсти и сильно повредило лапы. Одну из них спасти не удалось — её пришлось ампутировать.

Кошку ожидал долгий и тяжёлый путь восстановления. Динара Исахова ежедневно возила её в ветеринарную клинику, оплачивала операции, лечение и реабилитацию. Большая часть расходов покрывалась из её собственной заработной платы.

Несмотря на пережитые мучения, животное выжило. И, как оказалось, не зря. Четыре дня назад кошку забрала к себе молодая девушка вместе с мужем. Теперь у неё есть дом, забота и семья. Впервые за всю жизнь - ведь до этого она знала только улицу и приют - она обрела дом.

А вот ещё одну кошку привезли в клинику на усыпление только потому, что у неё диагностировали рак. Сотрудники ветеринарной клиники связались с приютом и сообщили, что у животного есть онкология в области живота, однако кошка не мучается, не испытывает боли и продолжает есть самостоятельно.

По прогнозам врачей, она сможет прожить еще как минимум год. Сейчас она находится в приюте и доживает свои дни.

Ещё одна трагическая история произошла летом прошлого года на запчастном рынке «Алем». Маленький котёнок попал под колёса автомобиля «Газель». Очевидец происшествия позвонил волонтёрам и попросил срочно помочь животному. На место приехала волонтёр, которая незамедлительно доставила котёнка к ветеринару. По результатам обследования был поставлен диагноз - защемление нервов в области позвоночника. Животному проводили курс массажей и лечения, однако, к сожалению, задние лапки так и не восстановили подвижность.

На сегодняшний день осложнений у котёнка нет, он не испытывает болей, но задняя часть тела остаётся парализованной. Котёнок нуждается в постоянном уходе: ему ежедневно меняют памперсы, проводят гигиенические процедуры и следят за его состоянием.

Динара Исахова забрала котёнка к себе домой, понимая, что он требует повышенного внимания каждый день.

Работа без выходных и помощь молча

Динара Исахова, как отмечают волонтеры, почти никогда не просит помощи. Она работает днями и ночами, чтобы прокормить животных, оплатить ветеринаров и лекарства, самостоятельно ухаживает за десятками питомцев.

Надежда на дом

Сегодня животных в приюте стало еще больше, и содержать их в одиночку становится все сложнее. Волонтеры надеются, что публикация поможет найти кошкам и собакам семьи, а кто-то, возможно, узнает в одном из питомцев своего пропавшего любимца.

Иногда один репост, один визит или одно решение взять животное из приюта может спасти жизнь.

Кто-то из этих кошек, возможно, обретет долгожданную семью. Кто-то просто принесет вкусняшки и корм для хвостатых, а кто-то поможет закрыть долги за осмотры и лечение в ветеринарных клиниках, - надеются волонтеры.

По всем вопросам и для оказания помощи просьба обращаться в приют «Милосердие Актау» в Instagram.

Контактный номер: +7 702 574 1320 (Динара Исахова), +7 708 283 8743 (Татьяна, помощница)



Напомним, единственный в городе приют при общественном фонде «Шанс» содержит около 550 собак, и выживает исключительно благодаря пожертвованиям неравнодушных людей.