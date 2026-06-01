Lada.kz – больше чем работа: воспоминания сотрудников о дружбе длиною в годы

К 30-летнему юбилею газеты и сайта Lada.kz бывшие сотрудники редакции поделились тёплыми воспоминаниями о годах работы, рассказали о ярких событиях, профессиональных достижениях и людях, которые за это время стали не просто коллегами, а настоящими друзьями.

Фото из архива Lada.kz

Журналист Светлана Антонова проработала в редакции Lada.kz восемь лет. За это время, по её словам, она не только состоялась в профессии, но и обрела настоящих друзей, с которыми до сих пор поддерживает тёплые и дружеские отношения.

Особенно часто вспоминается атмосфера в редакции – живая, шумная, очень человеческая. Работали мы много, но при этом умудрялись «дурковать» между новостями: пели под гитару, танцевали, шутили. Смех в редакции стоял постоянно. Наверное, именно эта легкость и чувство команды помогали выдерживать бешеный ритм новостей, - поделилась Светлана.

Светлана Антонова отметила, что за годы работы в редакции ей практически не приходилось сталкиваться с серьёзными трудностями в профессиональной деятельности.

Если честно, сейчас кажется, что особых сложностей и не было. Это было время, когда двери государственных органов были открыты, а информацию давали полную и развернутую, была возможность проводить журналистские расследования. Сейчас трудностей в работе журналиста, конечно, гораздо больше. Иногда добыть комментарий сложнее, чем раньше было раскопать целую историю, - отметила она.

Однако, по её словам, в работе всё же не обошлось без опасных моментов.

И страшные моменты были, и давление тоже. Но о многом, наверное, нельзя рассказывать даже спустя годы. Скажу только, что однажды после записи компроматного материала мне пришлось неделю не ночевать дома из-за преследования определенных людей. Материал, кстати, в итоге так и не вышел, - рассказала она.

Она также отметила, что редакция Lada.kz оставила в её жизни неизгладимый след.

Работа в Lada.kz дала мне настоящий старт в журналисткой деятельности. Тогда только пришел Интернет, мы буквально на ходу переучивались писать короткие новости вместо длинных газетных текстов и выдавать информацию за минуты. На статью то можно было и неделю потратить, а новость – это продукт «горячий» и выдавать ее нужно здесь и сейчас. В общем, мы тогда прошли настоящую «школу выживания», но справились, - говорит Светлана.

Светлана рассказала, что самыми значимыми для неё были не материалы, набравшие наибольшее количество просмотров, а те, которые действительно помогали людям.

По её словам, особую ценность имели публикации, после которых удавалось решить проблему, спасти чью-то жизнь, добиться справедливости или просто облегчить чью-то судьбу. Именно такие истории, подчеркнула она, в итоге и имеют наибольшее значение.

Светлана Антонова до сих пор вспоминает один из моментов редакционной жизни, который вызывает у неё улыбку.

Одна из историй, над которой я до сих пор смеюсь, – это, наверное, случай с сотрудником акимата одного из районов. Не буду называть ни район, ни имя сотрудника. А история такая: мы очень долго добивались с ним интервью по телефону по проблемам района, и он всегда был занят. Просто человек-«ни секунды свободного времени». Тогда мы решили поехать туда без предупреждения и ловить его на месте. Приехали и, естественно, его секретарь говорит нам, что его нет и когда будет неизвестно. Но мы так просто не сдаемся – решили ждать. Вышли на улицу, захотели «перекурить» это дело, и так как у главного входа курить было неудобно, пошли за здание акимата – оно там одноэтажное было. Заворачиваем за угол, а этот сотрудник, которого мы никак выловить не можем, в окно вылазит. Видели бы вы его глаза, когда он нас увидел. Они – в топе лучших картинок мира. На первом месте у меня закат над Каспием, а на втором – глаза того акима, - смеясь, рассказала Светлана.

В заключение Светлана Антонова оставила пожелания и напутствия пользователям сайта Lada.kz:

Наверное, самое главное – не оставаться равнодушными. Журналистика живет не только благодаря журналистам, но и благодаря людям, которым небезразлично то, что происходит вокруг. Не бойтесь задавать вопросы, требовать ответы, говорить о проблемах и поддерживать друг друга. И, конечно, всегда сохраняйте критическое мышление, в наше время – это особенно важно.

Алена Логинова долгое время занимала должность шеф-редактора газеты «Лада», ещё в период существования печатного издания, и за годы работы собрала целую «копилку» ярких и тёплых воспоминаний о редакционной жизни.

Основная проблема, с которой я сталкивалась и которую хорошо помню, – это дедлайны. Как любое печатное издание, в отличие от электронного, газета была тесно связана с типографией. Всё было жёстко ограничено по времени: во вторник к вечеру, к 23:00-24:00 часам, сверстанные полосы должны были быть уже в типографии. Поэтому вторники у нас всегда были очень насыщенными и веселыми. Сидели допоздна, нам выдавали талоны на такси, чтобы мы могли благополучно добраться домой. Эти дедлайны означали постоянную спешку, всё нужно было делать быстро, бегом, бегом, бегом. Всякое бывало. У меня, например, были новостные полосы – вторая и третья. А новости, чтобы они были относительно свежими, поскольку газета выходила еженедельно, приходилось готовить буквально в последний момент. Но, честно говоря, все очень любили свою работу, и я не помню каких-то чрезмерных трудностей. Это была общая командная работа – редакторов, контент-редактора, шеф-редактора, журналистов и верстальщиков. И в итоге всё всегда получалось, - рассказала она.

Алена Логинова вспоминает, что в газете было много забавных историй, о которых, по её словам, не всегда можно рассказывать. Однако одной из них она всё же поделилась.

Я помню, как наш дизайнер-верстальщик Мурат Тальтенов решил подшутить над корректором Зауреш Мухамбетовой, которую мы с теплотой называли Зоя. В одном из заголовков в газете – это, по-моему, был мой первый или второй выпуск, он заменил слово, просто наклеив его поверх и показав ей. Зоя, расстроившись из-за якобы допущенной ошибки (уже не помню какой именно), расплакалась. А Мурат ей говорит: «Ты пальчиком проведи». А она в слезах и не понимает, что это просто наклеечка сверху. Одним словом, без слёз и смеха у нас не проходил ни один день.

На фото Алена Логинова берёт интервью у мореплавателя Евгения Гвоздёва. Это интервью стало одним из последних в его жизни. Вскоре после встречи с журналистом он отправился в очередное путешествие в Италию и погиб.

Экс-шеф-редактор газеты также поделилась самым трогательным воспоминанием.

Когда у меня родилась внучка Сашенька, я уезжала в Пермь почти на четыре месяца. И когда вернулась. на следующий день после своего дня рождения, я пришла в редакцию. Журналист Гульмира Садырова пригласила музыкантов филармонического оркестра и написала стихи, она у нас великолепный поэт, переделав «Школьный вальс» на свой лад. Всё начиналось со слов: «Если Алёнушка в Ладу пришла…» и так далее. Гульмира пела, все подпевали, а я плакала – слёзы просто градом текли. Это был потрясающий приём, - вспоминает Алёна.

Алена Логинова подчеркнула, что работа в газете развила в ней критическое мышление.

Всю информацию нужно было проверять, никогда не доверять на слово. И это потом очень пригодилось в жизни – развитие критического мышления стало обязательным навыком. Работа в газете также научила меня писать в разных стилях. Я пришла туда с телевидения, и газетные материалы сильно отличались от новостных сюжетов. Здесь приходилось писать и новости, и рекламные тексты, подстраиваясь под задачу. И, наверное, определённая доля, как это ни странно, цинизма тоже необходима, потому что когда ежедневно сталкиваешься с проблемами, бедами и горем людей, ты постепенно закаляешься. Иначе работать невозможно – это приводит к полному выгоранию, - заключила она.

Алена Логинова – журналист с многолетним опытом, работавшая на телеканалах «Актау-Лада» и «Хабар», а также в агентстве «Казинформ». Настоящий профессионал своего дела и журналист с большой буквы.

Марина Кузнецова 1 марта 2012 года пришла в редакцию на должность web-координатора, а с 2016 года заняла пост шеф-редактора сайта.

На фото Марина запечатлена вместе с сыном и супругом.

Марина вспоминает, что в мир журналистики её буквально сразу «внедрили» директор Геннадий Скрагленко, главный редактор Светлана Александровна Эшметова, шеф-редактор газеты Алена Логинова и шеф-редактор сайта Олжас Мурзагалиев.

Когда я пришла работать в редакцию, шеф-редактором сайта, тогда был Олжас Мурзагалиев – он меня всему и научил. Особенно запомнилось знакомство с главным реактором Светланой Александровной, которая вручила мне блокнот с жёлтыми страницами – я до сих пор это помню. Меня представили коллективу, постепенно познакомили со всеми, и первый день прошёл очень тепло. Основные трудности начались позже, когда я сама стала шеф-редактором сайта. Это, прежде всего, эмоциональная нагрузка, работа с материалами и общение с государственными органами и другими структурами, - рассказала Марина.

Самым тёплым воспоминанием о работе в редакции для Марины стал момент, когда директор Геннадий Владимирович привёз из Швейцарии шоколадки и угостил ими всех сотрудников. По её словам, этот жест показался ей очень душевным и запоминающимся.

На самом деле воспоминаний о работе в редакции у меня очень много. Я считаю, что это был один из лучших периодов в моей жизни и карьере. Годы с 2012 по 2018 стали временем профессионального становления и расцвета характера. Во многом этому способствовала Светлана Александровна – её жизненные и профессиональные советы. Они помогли мне и в дальнейшем, в общении с людьми, в решении различных ситуаций, в умении выстраивать коммуникацию. Я хорошо помню, что к ней можно было прийти с любым вопросом, она всегда выслушивала, поддерживала и помогала. Поэтому для меня «Лада» стала настоящей профессиональной школой, и в плане взаимодействия с государственными органами, и в преодолении страха перед сложными задачами, и в выстраивании работы в команде. Это был первый серьёзный опыт руководителя, который стал для меня очень хорошим трамплином. Я искренне считаю, что это одно из лучших мест работы в моей жизни, оставившее очень яркий след, - отметила Марина.

Марина также подчеркнула, что главным в работе была атмосфера в коллективе. Руководители и коллеги, постоянный состав редакции – все были рядом, поддерживали друг друга и вместе преодолевали трудности.

Ситуации были разные – и смешные, и не очень. Например, помню, как у нас однажды своровали датчики воды, и мне пришлось докладывать об этом директору Геннадию Владимировичу. Если говорить о самых значимых проектах, то особенно хорошо помню, как вся команда была вовлечена в проект «Верните людям море». Это был очень сильный, социально значимый проект, за который действительно все переживали и «горели» им. Повторюсь, что все моменты и всю свою работу за эти годы я всегда вспоминаю с улыбкой и благодарностью. Это был по-настоящему тёплый и очень важный период в моей жизни, - отметила Марина.

В заключение Марина Кузнецова пожелала пользователям сайта читать новости, быть в курсе событий и доверять Lada.kz.

Знайте, что Lada.kz – это один из самых достоверных и современных источников новостей в нашем регионе. Я считаю, что это проект, который с годами будет становиться только лучше. Сейчас им руководят очень сильные специалисты, поэтому я на 200% уверена, что это один из самых передовых медиапроектов в нашем регионе, - заключила она.

Ерлан Изимбергенов проработал в редакции 19 лет в должности дизайнера-верстальщика.

По его словам, самыми сложными моментами было освоение новых программ для верстки газетных полос.

Но я быстро адаптировался к этим задачам, да и коллеги по цеху оперативно всё объясняли – что и как делать. Всё было отлично. Нас всегда выручала фраза «Не знаешь – спроси», лучше уточнить, чем испортить выпуск. Самым важным в работе верстальщика газеты были стрессоустойчивость, позитивный настрой, внимательность и пунктуальность. Работа в газете научила меня не унывать и искать выходы из сложных ситуаций, - рассказал Ерлан.

Самым тёплым воспоминанием о работе в редакции, по словам Ерлана, стали коллективные поездки на море.

Я помню, как мы всем коллективом выезжали на базы отдыха и проводили время вместе, как одна большая семья. Корпоративные мероприятия также оставили только тёплые и позитивные воспоминания, - подчеркнул Ерлан.

Своими воспоминаниями поделилась и Ирина Лисицкая, которая проработала в редакции кассиром более 15 лет. На протяжении всех этих лет она принимала объявления и занималась реализацией газеты.

Я помню, как каждый четверг рабочий день начинался в 05:30 утра. Я приходила на работу на каблуках, при параде, как на праздник. Сейчас даже думаю, как я могла в шесть утра быть на каблуках. Мы старались быть лицом редакции. Когда я работала в редакции, я знала всех бабушек, которые приходили за газетой — по фамилии и имени. Они тоже узнавали меня в городе. Всех распространителей газеты я знала в лицо. Бывало даже, что приходилось их разнимать – они иногда спорили и даже дрались из-за газеты. Я помню, что в редакции всегда отмечали все праздники – будь то государственные даты или внутренние события. Всегда была тёплая атмосфера, поздравления, небольшие торжества, общение за одним столом. В целом работа ощущалась как настоящий праздник, - вспоминает Ирина.

По словам Ирины, в редакции был дружный коллектив, который можно сравнить с одной большой семьёй.

Мы работали как одна семья, где были и радостные моменты, и споры, и смех, и слёзы. Это была настоящая жизнь, полная эмоций и событий, - заключила она.

От автора: за 30 лет в редакции проработало немало профессионалов своего дела, и мы продолжим делиться воспоминаниями наших коллег.