Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
10.05.2026, 08:47

От печатной «Лады» к цифровой эпохе Lada.kz: история трансформации издания

Общество 0 1 459 Лиана Рязанцева

 Lada.kz отмечает 30-летний юбилей. На протяжении трёх десятилетий мы освещаем самые значимые события в Актау и Мангистау. В этом материале специально для читателей мы подготовили рассказ о том, как газета трансформировалась в ведущий интернет-сайт региона.

Фото автора
Фото автора

История газеты «Лада» началась 9 мая 1996 года, когда вышел первый номер издания. Тогда она была чёрно-белой, формата А4 и стала одним из первых независимых региональных СМИ, стремительно набирающих популярность среди читателей.

Первый номер газеты, к сожалению, был утерян. Второй номер, вышедший 14 мая 1996 года, хранится в редакции на почётном и самом видном месте — в кабинете директора в рамке на стене.

На фотографии — третий номер газеты, который вышел 23 мая 1996 года.

Со временем «Лада» развивалась и менялась вместе со своей аудиторией.

Уже 31 декабря 1998 года вышел первый номер с цветной обложкой формата А4, что стало важным шагом в улучшении визуального восприятия издания.

В дальнейшем редакция продолжила экспериментировать: появилась газета формата А3, а также первый двухцветный номер, который вышел 6 мая 1999 года.

На фотографии — выпуск от 31 декабря 1999 года. 

Новый этап развития пришёлся на 19 октября 2001 года — именно тогда был выпущен первый полноцветный номер газеты, что значительно повысило её качество и привлекательность для читателей.

На фотографии — выпуск от 2 ноября 2001 года.

За годы своего существования «Лада» достигла значительных масштабов: в определённый период объём издания доходил до 120 полос формата А3, а тираж составлял до 15 тысяч экземпляров. Газета активно распространялась по подписке, в розничной продаже, через партнёрские сети и магазины шаговой доступности. В последние годы перед переходом в цифровой формат тираж составлял около пяти тысяч экземпляров, а объём — 34 полосы.

Параллельно с выходом печатного издания, с 2010 года редакция начала активно развивать собственный сайт, постепенно формируя полноценную цифровую платформу. Этот шаг стал стратегически важным, позволившим адаптироваться к новым медиа-реалиям и изменить формат взаимодействия с аудиторией.

В 2020 году, спустя 23 года работы в печатном формате, газета «Лада» завершила выпуск бумажной версии и окончательно перешла в онлайн-пространство.

Сегодня сайт Lada.kz является одним из самых посещаемых региональных информационных ресурсов, что подтверждает успешную трансформацию из печатных СМИ в современное цифровое издание.

За последний год средние ежемесячные показатели составили:

  • более 1 500 000 уникальных посетителей;
  • около 3 500 000 визитов;
  • свыше 4 500 000 просмотров.

Ежедневные показатели достигают:

  • около 100 000 уникальных посетителей;
  • около 115 000 визитов;
  • более 150 000 просмотров.
Комментарии

1 комментарий(ев)
Строгоff
Титульный лист от 6 мая 1999 г. хорошо помню. Наверное, до сих пор у меня сохранен... С юбилеем, "Лада"!
10.05.2026, 04:26
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь.

