30 лет «Ладе»: от свинцовых строк до цифровой эпохи

История «Лады» началась в 1996 году - в непростое время, когда страна только училась жить по новым правилам, а журналистика искала свой голос. Газета с первых дней выбрала путь, который определил её на десятилетия вперёд: говорить с читателем честно и напрямую.

фото Ольги Ярославской. Архив Lada.kz

Идея открыть издание принадлежала молодому предпринимателю Геннадию Владимировичу Скрагленко. Уже через год в свою команду он переманил популярную радиоведущую Светлану Богинскую. Она же – Светлана Эшметова. Человек, ставший главным редактором газеты, а позже сайта на ближайшие 26 лет.

К слову, кроме идеи и дикого желания создать в регионе независимое СМИ у Геннадия Владимировича не было ничего. Название газета получила от сервиса техобслуживания автомобилей «Лада». Бизнесмены помогли вложиться в «сомнительное» по тем меркам дело. Выделили 300 долларов, взамен – название в их честь, которое в будущем будет греметь по всей стране и ассоциироваться с лозунгом «Нам не все равно».

Первый офис. Барак в 3Б микрорайоне. Потрёпанный стол, за которым сидят директор и редактор. Отдельно - уголок секретаря Ирины, она же набирала тексты на компьютере, больше похожем на печатную машинку.

Тиражи издавались в огромной типографии на линотипных машинах. Газетные полосы печатались вручную, отливались из свинца. Формат - А4, чёрно-белый, не более 5 тысяч экземпляров. Но уже первые газеты пользовались спросом. Во-первых, независимая. Во-вторых, внутри - небывалый по тем временам сюрприз: программа телевизионных передач.

Роль журналистов выполняли фрилансеры, иногда даже школьники. Но уже скоро «Лада» обзавелась своими авторами. Мало кто из них заканчивал журфак, но каждый был мастером слова, индивидуальностью с непоколебимым чувством справедливости.

Смена формата с А4 на А3 произошла в 1998 году. Еще через некоторое время стали выпускать первые цветные издания. Причем в те времена не было инструкций и четких алгоритмов. Каждое новое решение делалось вручную.

Так, по рассказам Светланы Эшметовой, чтобы разукрасить одну страницу в определенные цвета нужно было прописывать специальные коды. Методом проб и ошибок. Порой на это уходили часы и дни. Но это было время, когда никто не пасовал перед сложными задачами.

В 2000-х годах «Ладу» печатали в Атырау. Это был вопрос стоимости, местные типографии просили непосильные суммы. Чтобы успеть к утру четверга цифровой вариант издания пересылали в ночь со вторника на среду. Всю ночь атырауские специалисты печатали тираж. Чтобы утром «посадить» свежий выпуск газеты на поезд. Порой случались казусы.

Так, одной зимой железнодорожные пути замело и отправить тираж было невозможно. Чудесным образом редакция договорилась с одним из авиарейсов забрать газету. Все экземпляры летели в кабине пилотов пассажирского самолета. Утром в четверг читатели не заметили ничего странного. «Лада» появилась в продаже ровно в срок.

Параллельно с тиражом менялись и росли форматы работы с аудиторией. Конкурсы, розыгрыши, интерактив - всё это делало газету частью повседневной жизни горожан. Тиражи иногда превращались в настоящую лотерею: каждый экземпляр нумеровали вручную. Чтобы потом определить победителя, купившего счастливый номерок.

Однажды на печать газеты понадобилось чуть больше времени, и её отправили на несколько часов позже. Казалось бы, пустяк. Однако для редакции это было то самое драгоценное время для нумеровки экземпляров. Отменять лотерею было невозможно. В итоге сотрудники «Лады», сопровождающие тираж в багажном вагоне, проставляли штампы на ходу, чтобы успеть к сроку.

Редакция разрасталась постепенно. Из барака коллектив переехал в небольшой офис в детском саду в 8 микрорайоне. А затем в квартиру в 7 доме того же района. В 2009-ом году коллектив обосновался в здании Элит Альянса. Двери здесь не закрывались: люди приносили письма, делились проблемами, искали помощи. В «Ладе» кипела жизнь — настоящая, живая, иногда сложная. Читатель был не сторонним наблюдателем, а участником.

«Лада» всегда выделялась на фоне других изданий. Если официальная пресса говорила языком отчётов, здесь писали о реальных людях и их проблемах. Газета становилась тем самым «глотком свободы», которого так не хватало в эпоху перемен.

Любовь читателей далась не просто так. Каждый выпуск – актуальные новости, интересные материалы, критика и громкие заголовки. «Это было время анархическое», улыбается бывший редактор.

Независимость издания не раз становилась испытанием. Газете ограничивали доступ к информации, не давали государственных заказов, на журналистов оказывали давление. Были обыски, задержания, попытки повлиять на публикации. Но принцип оставался неизменным: «Ладу» нельзя было купить или заставить.

Со временем появился и слоган, который точно отразил суть работы редакции — «Нам не всё равно». Он родился в период избирательной кампании директора в депутаты маслихата, но на самом деле лишь оформил то, чем «Лада» жила с самого начала.

В период с 2009 по 2015 годы коллектив «Лады» насчитывал порядка 46 человек. У газеты появился сайт, который поначалу работал просто как PDF версия газеты, затем материалы трансформировались под онлайн-формат, а позже, также методом проб и ошибок, регулярными семинарами, тренингами и обучением персонала была выработана концепция работы. Без оценок. Объективно. Честно.

Потом наступил переломный момент для печати. Интернет стремительно менял медиапространство. Реклама уходила из печати, тиражи снижались, а сайт ещё не приносил дохода. Возник тот самый разрыв, который оказался критическим: расходы росли, а деньги — нет.

Редакция пыталась удержаться сразу в двух форматах — печатном и цифровом, создавая конвергентную модель. Но нагрузка оказалась слишком большой. Газета постепенно начала работать в убыток, долги накапливались.

Решение о закрытии печатной версии стало одним из самых тяжёлых в истории. За ним стояли не только цифры, но и люди — команда, с которой пришлось расстаться. Большую часть коллектива сохранить удалось. Несмотря на кризис, задержки в оплате, 80% коллектива — это прежний состав, работающий по сей день. Потому что им, как и изданию в целом, — «не всё равно».

В 2022 году у «Лады» началась полноценная цифровая эпоха. Директором издания стал молодой и предприимчивый предприниматель с большим опытом работы в медиасфере Баглан Айдашов. А место главного редактора заняла журналист с 15-летним опытом работы в «Ладе» Хапина Станислава.

Сегодня Lada.kz – это не только сайт, входящий в ТОП-10 самых читаемых в стране. Это Инстаграм и Телеграм площадки с тысячами подписчиками и живым общением с людьми.

Lada.kz сейчас – это региональный медиаресурс республиканского масштаба выпускающий опросы, подкасты, видео и фоторепортажи, статьи, новости в разных форматах для всех категорий читателей.

Сегодня это уже не просто газета, а современное медиа, которое продолжает меняться вместе со временем. Но главное осталось неизменным — доверие читателей и принцип, с которого всё начиналось.

Потому что «Ладе» по-прежнему не всё равно!