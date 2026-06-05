Задержание активиста в Мангистау – нефтяники сделали заявление

В Мангистауской области разгорается скандал вокруг жанаозенского гражданского активиста Муратбая Жумагалиева. Его задержание по подозрению в хранении наркотиков спровоцировало часовую забастовку сотрудников управления буровых работ и угрозы полной остановки производства, передаёт Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: «Радио Азаттық»

По информации правоохранительных органов, в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции Мангистауской области был задержан 45-летний житель Жанаозена. При нем было обнаружено и изъято наркотическое вещество в особо крупном размере. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления задержанным наркотических средств. Полицейские возбудили уголовное дело и водворили активиста в изолятор временного содержания. Также отметили, что ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В социальных сетях и местных пабликах быстро распространилась информация, что задержанным является Муратбай Жумагалиев.

Задержание активиста вызвало реакцию среди местных рабочих. В распоряжении редакции оказалось видео, на котором десятки сотрудников управления буровых работ выражают протест.

«Нашего брата Муратбая Жумагалиева задержали, когда он ехал в Астану на лечение по медицинскому порталу. Мы считаем обвинения в его адрес необоснованными. По словам близких и коллег, ему подбросили около 50 граммов неизвестного вещества, которое правоохранители назвали наркотиком. Сейчас он находится под стражей. Кто может гарантировать, что подобное не произойдет с любым из нас?» – заявил один из сотрудников управления.

В завершение речи мужчина призвал коллег объявить 4 июня часовую предупредительную забастовку в знак солидарности, а в случае, если Жумагалиева не выпустят, полностью остановить работу предприятия с 5 июня 2026 года. Собравшиеся рабочие поддержали ультиматум.

Муратбай Жумагалиев активно участвовал в общественно-политических кампаниях. В 2022 году в Жанаозене на него было совершено нападение, после чего полиция расследовала дело по статье «Хулиганство».

Однако за несколько недель до сегодняшнего задержания имя Жумагалиева попало в эпицентр другого скандала. В соцсетях распространилось видео, авторы которого утверждали, что активист совершил противоправные действия (избиение и изнасилование) в отношении мужчины с инвалидностью. Сам Жумагалиев тогда жестко отрицал эти обвинения, называя их фейком и попыткой дискредитации.