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05.12.2024, 12:05

Забастовка прекращена: работники АО «Озенмунайгаз» вышли на работу

Общество 0 5 628 Наталья Вронская

 Работники управления буровых работ АО «Озенмунайгаз» вышли на работу в полном составе, сообщает официальный сайт АО «КМГ». 

фото с сайта kmg.kz
фото с сайта kmg.kz

Сегодня, 5 декабря, с профсоюзом работников управления буровых работ АО «Озенмунайгаз» (УБР ОМГ) проведены очередные переговоры. По их итогам достигнуты следующие решения:

  • Несанкционированная акция прекращена;
  • Сотрудники управления буровых работ ОМГ вернулись на рабочие места в полном составе;
  • Вопросы, требующие разъяснения и обсуждения, будут рассмотрены на заседании примирительной комиссии в строгом соответствии с законодательством и в рамках правового поля.

Сообщаем, что согласно закону РК, трудовые отношения должны регулироваться непосредственно между работодателем и работниками на основе конструктивного диалога, без вмешательства третьих лиц.

«Казмунайгаз» всегда открыт к диалогу и готов выстраивать эффективное взаимодействие для решения актуальных вопросов в рамках действующего законодательства.

Напомним, профсоюз работников «Управления буровых работ» АО «Озенмунайгаз» выдвинул требования, устроив несанкционированную акцию. Нефтяники требуют решить вопрос с безработицей в городе, и в знак протеста остановили производство.

Позже в «Казмунайгаз» ответили на требования бастующих в Жанаозене работников. Стоит отметить, что КМГ и ранее просил работников вернуться на места.

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