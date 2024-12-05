Забастовка прекращена: работники АО «Озенмунайгаз» вышли на работу

Работники управления буровых работ АО «Озенмунайгаз» вышли на работу в полном составе, сообщает официальный сайт АО «КМГ».
Сегодня, 5 декабря, с профсоюзом работников управления буровых работ АО «Озенмунайгаз» (УБР ОМГ) проведены очередные переговоры. По их итогам достигнуты следующие решения:
Сообщаем, что согласно закону РК, трудовые отношения должны регулироваться непосредственно между работодателем и работниками на основе конструктивного диалога, без вмешательства третьих лиц.
«Казмунайгаз» всегда открыт к диалогу и готов выстраивать эффективное взаимодействие для решения актуальных вопросов в рамках действующего законодательства.
Напомним, профсоюз работников «Управления буровых работ» АО «Озенмунайгаз» выдвинул требования, устроив несанкционированную акцию. Нефтяники требуют решить вопрос с безработицей в городе, и в знак протеста остановили производство.
Позже в «Казмунайгаз» ответили на требования бастующих в Жанаозене работников. Стоит отметить, что КМГ и ранее просил работников вернуться на места.
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