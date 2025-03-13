Забастовку устроили работники сервисной компании в Мангистау

Сотрудники товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «М-Техсервис» объявили забастовку и остановили работы 12 марта. Какие требования выдвигают работники компании, в материале Lada.kz .

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Сотрудники ТОО «М-Техсервис» рассказали, что вчера, 12 марта, объявили забастовку и остановили работы.

Они записали видеообращение к правительству Казахстана и АО «Мангистаумунайгаз» в надежде, что их услышат.

В своем обращении они сообщили, что получили уведомление о сокращении штата.

Мы требуем от руководства АО «Мангистаумунайгаз» исполнения протоколов, составленных 26 ноября 2024 года и 26 февраля 2025 года. Мы обеспокоены возможным сокращением штата и риском остаться без работы. Настоятельно требуем, чтобы АО «Мангистаумунайгаз» продолжило сотрудничество с подрядной организацией ТОО «М-Техсервис». В случае невыполнения наших требований мы не выйдем на работу, - заявили бастующие работники.

В департаменте государственной инспекции труда по Мангистауской области сообщили, что с бастующими ведутся переговоры.

Переговоры ведет заказчик «Мангистаумунайгаз» совместно с местным исполнительным органом, - сообщили в ведомстве.

Нужно отметить, что это не первая забастовка работников вышеуказанной компании. В 2019 году трудовой коллектив просил повышения зарплаты. Руководство тогда пошло навстречу своим сотрудникам.

Кроме того, в 2020 работники ТОО «М-Техсервис» рассказали о том, что их уволили из организации, однако новую работу так и не предложили.