23.12.2025, 22:49

«Забастовок практически нет»: аким Мангистау заявил о снижении числа и масштаба трудовых споров

Новости Актау 0 862 Аяулым Бейсенова

В регионе сократилось количество трудовых споров. Большинство конфликтов успешно решаются за столом переговоров, без масштабных протестов. Об этом Нурдаулет Килыбай заявил на брифинге в Астане, отвечая на вопросы журналистов, передает Lada.kz

Коллаж Lada.kz
Коллаж Lada.kz

Министерство труда и социальной защиты населения РК ранее опубликовало данные, согласно которым с начала года в стране было зафиксировано 11 забастовок, большая часть которых пришлась на Мангистаускую область. В связи с этим журналисты задали акиму региона вопрос о том, в каких компаниях происходили забастовки, с какими проблемами были связаны протесты работников и удалось ли урегулировать возникшие вопросы.

Отвечая на вопрос, аким области отметил, что по сравнению с предыдущими годами ситуация в регионе постепенно стабилизируется. А число забастовок значительно сокращается. 

«Если сравнивать с прошлым, вы, возможно, сами это замечаете — а может, и нет, — количество забастовок сократилось примерно на 20–30 процентов. По сравнению с предыдущим периодом проводится большая работа, ситуация постепенно выравнивается», - сообщил глава региона.

Он также рассказал, что трудовые споры зачастую перерастают в длительные и напряженные переговоры, однако власти стараются решать проблемы избегая протестов.

«До февраля в моей практике таких случаев было очень много. Мы нередко сидели за столом переговоров до поздней ночи, иногда даже до 10 утра следующего дня. При этом, разумеется, мы стараемся не выносить подобные вопросы в СМИ или социальные сети», - отметил аким.

На вопрос журналиста о причинах забастовок глава региона уточнил:

«Последнее видеообращение касалось вопроса о снятии руководителя с должности. Эта ситуация произошла буквально позавчера. В целом, причины бывают разными: где-то недовольство заработной платой, из-за материально-технической базы, а где-то из-за личных взаимоотношений с руководством. Поэтому сказать, что во всех учреждениях причины забастовок одинаковые, крайне сложно», - ответил Нурдаулет Килыбай. 

По его словам, единичные забастовки, по-прежнему, фиксируются, однако их количество значительно снизилось. Он подчеркнул, что большинство возникающих трудовых споров сейчас решаются без эскалации и выхода на протесты.

«В отдельных организациях забастовки все еще происходят, но уже не в том объеме, как раньше. Сейчас ситуация постепенно налаживается», - добавил глава региона.

Он также отметил, что ситуация не меняется сама по себе, а проводится совместная работа со всеми сторонами конфликта.

«Если поступает предварительное уведомление, сигнал, мы заранее садимся за стол переговоров, обсуждаем ситуацию и ищем пути решения. По некоторым вопросам решения находятся, по другим нет, но в целом мы стараемся приходить к компромиссу», - резюмировал аким.

