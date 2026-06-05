Самому молодому банкроту - 21 год: в Мангистау списано более 4 млрд долгов

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Согласно данным департамента государственных доходов Мангистауской области и аналитического портала TAZALAU, на текущий момент от жителей Мангистау поступило 13 828 заявлений на применение процедуры внесудебного банкротства. Статус банкрота получили 1 872 человека. Им полностью аннулировали задолженность на общую сумму 4 013 158 485 тенге. В связи с несоответствием обязательным критериям (наличие имущества, отсутствие стабильной просрочки или этапа урегулирования с банками) 10 831 заявителю было отказано. Еще 304 заявки в настоящее время находятся на стадии рассмотрения. Передумали и забрали свои заявления 80 человек.

В департаменте госдоходов поделились и интересными фактами: максимальный списанный долг в регионе составил 97 млн тенге, в то время как минимальный - всего 12 тысяч тенге. Портрет типичного заявителя в Мангистау - это экономически активные граждане в возрасте до 41 года. При этом самому молодому жителю региона, обратившемуся за процедурой списания долгов, исполнился 21 год, а самому старшему - 75 лет.