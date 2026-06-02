Мангистаусцам разъяснили порядок оформления банкротства граждан

В Мангистауской области продолжается процесс оформления банкротства по заявкам граждан. Сотрудники департамента госдоходов на брифинге в Центре общественных коммуникаций разъяснили порядок оформления банкротства граждан, передаёт Lada.kz .

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Исполняющий обязанности руководителя управления регионального департамента государственных доходов Базарбек Баймагамбетов рассказал, что одним из основных инструментов решения проблемы чрезмерной закредитованности населения является Закон РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Данный закон предусматривает три вида процедур в зависимости от вида и размера долга.

Наибольшим спросом среди граждан пользуется процедура внесудебного банкротства. Этот порядок применяется только по обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.

«Для подачи заявления о применении первой процедуры - внесудебного банкротства - требуются следующие основания: отсутствие имущества на праве собственности, включая имущество в общей joint-собственности, и отсутствие погашения по обязательствам перед кредиторами в течение двенадцати месяцев подряд на дату подачи заявления. При этом платежом считается сумма, превышающая однократный размер месячного расчетного показателя. В 2026 году размер 1 МРП составляет 4325 тенге. Также в течение семи лет до даты подачи заявления процедура судебного или внесудебного банкротства не должна быть применена. Граждане, соответствующие этим требованиям, могут обратиться в уполномоченный орган с заявлением о применении процедуры внесудебного банкротства», - сказал Базарбек Баймагамбетов.

Если срок неисполнения обязательств превышает пять лет, граждане могут подать заявление на процедуру внесудебного банкротства независимо от некоторых вышеуказанных требований.



Специалист департамента госдоходов Жансулу Жаксыбаева остановилась на случаях прекращения процедуры внесудебного банкротства.

«Если на имя должника регистрируется имущество или увеличивается его доход, и появляется возможность полностью либо более чем на 30 процентов погасить долг, процедура прекращается. Также процедура теряет силу, если должник скрыл имущество или относящиеся к нему документы, переоформил на другого человека, продал или уничтожил его. Кроме того, если при подаче заявления выяснится, что гражданин не соответствовал требованиям закона о банкротстве, либо на основании жалобы кредитора будет доказано нарушение требований закона, процедура прекращается. А в случае смерти должника или признания его судом безвестно отсутствующим процедура прекращается немедленно», - сказала Жансулу Жаксыбаева.

По словам спикеров, вторая процедура — судебное банкротство. Эта процедура применяется в случаях, когда обязательства гражданина перед кредиторами превышают 1600-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного на дату подачи заявления, а также при наличии задолженности перед другими кредиторами и отсутствии платежей в течение последних двенадцати месяцев.

Третья процедура — восстановление платежеспособности. Она предусматривает возможность рассрочки выплаты долга через суд на срок до пяти лет. Основанием для подачи заявления о применении процедуры восстановления платежеспособности является ситуация, когда стоимость имущества гражданина превышает все его обязательства либо у него имеется стабильный доход. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается судом.

По данным департамента, главным преимуществом этой процедуры является то, что гражданину не присваивается статус «банкрот». В результате на него не распространяются ограничения, предусмотренные для банкротов.

Задолженность по алиментам, возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью другого человека, ущербу от уголовных правонарушений, а также выплаты в бюджет, взыскиваемые по решению суда, списанию не подлежат.

Однако у судебного и внесудебного банкротства есть последствия.

В частности, граждане, признанные банкротами, в течение пяти лет не смогут получать кредиты в банках и микрофинансовых организациях (за исключением микрокредитов ломбардов), повторно обратиться с заявлением на процедуру банкротства они смогут только через семь лет. В отношении финансового состояния граждан, признанных банкротами, будет проводиться мониторинг в течение трех лет.