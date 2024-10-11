Составлен статистический портрет банкрота Мангистау

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области составили портрет банкрота физического лица, основываясь на статистику текущего года.

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По данным ведомства, в этом году в Мангистауской области банкротами признаны 449 граждан, из них 63,3% - это мужчины и 36,7% - женщины, которые имеют просроченную задолженность более 5 лет.

На сегодняшний день в регионе принято 341 заявление на применение процедуры внесудебного банкротства. Средний возраст лиц, признанных банкротами, от 35 до 45 лет. Это 60% из общего количества банкротов. Самому молодому – 19 лет, пожилому – 75 лет, - рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Также в ведомстве отметили, что данная категория граждан не имеет постоянную работу, средств для погашения задолженности.