Почти 1000 граждан в Мангистау признаны банкротами

Қазақ тіліне аудару

С начала запуска процедуры внесудебного банкротства в Мангистауской области 999 жителей официально признаны неплатежеспособными, сообщает Lada.kz .

Фото: freepik.com

По данным ДГД Мангистауской области, 7 067 заявителям отказали по различным причинам, еще 48 человек отозвали заявления, 62 процедуры были прекращены, а 599 заявок все еще в процессе рассмотрения.

Судебное банкротство используется реже: из 237 заявлений только 43 гражданина получили положительное решение, остальные 194 - отказ.

Остальные обращения остаются также на рассмотрении.

Напомним, за отсутствие страховки сотрудника работодатель получил штраф 4 млн тенге.