Штраф 4 млн тенге за отсутствие страховки сотрудника - работодатель наказан в Актау

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В результате проверки коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» департаментом государственной инспекции труда по Мангистауской области выявлены грубые нарушения законодательства о труде, сообщает Lada.kz .

Фото предоставлено департаментом государственной инспекции труда по Мангистауской области

В частности, работодатель не заключил договор обязательного страхования жизни и здоровья работника от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей. Это является прямым нарушением подпункта 15 пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса РК, согласно которому каждый работодатель обязан обеспечивать страхование сотрудников.

По результатам проверки ему выдано официальное предписание об устранении нарушений, и наложен административный штраф в размере 1000 МРП ( 3 932 000 тенге).

По данным департамента, из 5026 активно действующих предприятий региона лишь около 50% выполнили обязанность по страхованию работников. В связи с этим инспекция проводит постоянную разъяснительную работу среди предпринимателей, игнорирующих этот важный аспект трудового законодательства.

Отсутствие страхования - это не просто формальность, это угроза жизни и здоровью работников. Мы продолжим усиливать контроль и реагировать на каждое нарушение, - отметили в ведомстве.

Все предприятия, не оформившие обязательное страхование, находятся под мониторингом. Им регулярно направляются уведомления и проводятся проверки.

Для получения консультации: департамент государственной инспекции труда по Мангистауской области, 19 микрорайон, бизнес-центр «Ерхан», 5 этаж.

Телефон: +7 (771) 514-07-30.

