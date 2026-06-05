Стало известно имя Генерального консула России в Актау

Министерство иностранных дел России произвело назначение Генерального консула РФ в Актау, передаёт Lada.kz .

Андержанов Ринат Абдулахатович. Фото: МИД РФ

Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Ринат Андержанов назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Актау, Республика Казахстан.

Андержанов Ринат Абдулахатович родился в 1971 году.

В 1993 году окончил Финансовую академию при Правительстве России. Имеет дипломатический ранг советника I класса, присвоенный в 2023 году.

На дипломатической службе с 1997 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства и за рубежом. В 2019-2026 гг. – советник, старший советник Третьего департамента стран СНГ МИД России.

Женат, имеет двоих детей.