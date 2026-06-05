Стало известно имя Генерального консула России в Актау

Министерство иностранных дел России произвело назначение Генерального консула РФ в Актау, передаёт Lada.kz.
Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Ринат Андержанов назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Актау, Республика Казахстан.
Андержанов Ринат Абдулахатович родился в 1971 году.
В 1993 году окончил Финансовую академию при Правительстве России. Имеет дипломатический ранг советника I класса, присвоенный в 2023 году.
На дипломатической службе с 1997 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства и за рубежом. В 2019-2026 гг. – советник, старший советник Третьего департамента стран СНГ МИД России.
Женат, имеет двоих детей.
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