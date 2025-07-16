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16.07.2025, 09:42

Пляжи Актау вошли в список лучших в Казахстане в 2025 году

Общество 0 5 752 Лиана Рязанцева

Aviasales.kz включил пляжи Актау в список лучших в стране наряду с Балхашем, Капчагаем и Бурабаем, передает lada.kz.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Aviasales.kz составил рейтинг популярных направлений для пляжного отдыха. Пляжи Актау вошли в список лучших в стране.

Если вы ищете, где провести летние каникулы, загорая на солнце и купаясь в прохладных волнах, вы в правильном месте, ведь в Казахстане много живописных мест. Каспий, Балхаш, Капчагай, Алаколь, Бурабай —самые популярные пляжи страны, - говорится в статье Aviasales.kz.

Aviasales.kz отмечает, что Мангистау с его фантастическими ущельями и морскими пейзажами в последние годы стал настоящей святыней для многих казахстанских туристов.

Только в прошлом году здесь отдохнуло более 462 тысяч человек – это на 19% больше, чем в 2023 году. Аким области обещает, что скоро здесь появится Тёплый пляж и международный аэропорт Кендерли. Звучит как заявка на курорт мирового уровня, правда? Как добраться до Каспия: из Астаны или Алматы до Актау примерно за три часа. Если вы из тех, кто любит романтику железных дорог и располагает временем, то можно поехать на поезде, но будьте готовы к трёхдневному путешествию, - сообщает Aviasales.kz.

Авторы материала перечисляют популярные пляжи Актау, включая Голубую бухту, Кендерли, Курык и платные зоны. По их мнению, эти места подойдут любителям природы и свободного доступа к морю.

Напомним, редакция Lada.kz составила список и прейскурант действующих баз отдыха для жителей и гостей Актау. 

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Mistake
Mistake
Лучшие пляжи? Чегооо бл? В городе вообще позор. Даже море уже ушло, чтобы не иметь с этим ничего общего. За городом ещё можно найти места.
16.07.2025, 08:04
ЁмоЁ
ЁмоЁ
это так, типа поржать...
16.07.2025, 06:54
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