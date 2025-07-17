В Актау водителя оштрафовали за езду на набережной

Пешеходная набережная. Фото автора

Отрезок набережной от спуска 5 микрорайона до начала Скальной тропы является одним из немногих мест, где горожане могут гулять, не опасаясь автомобилей. Движение автомобилей здесь запрещено, за исключением машин спецслужб.

Однако, периодически на этот участок «покушаются» автомобилисты. Одного из них оштрафовала полиция.

Водителя Geely, который двигался по закрытой набережной, привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 3 МРП (11 796 тенге).

