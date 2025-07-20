«Мангистауские тирамису»: завораживающие кадры с урочища Кызылкуп попали на видео

Казахстанский тревел-блогер Талгат Бекмагамбетов поделился в соцсетях впечатляющими кадрами урочища Кызылкуп, которое в народе прозвали «тирамису-горами» за сходство с популярным десертом, передаёт Lada.kz .

Кадр видео

На кадрах запечатлено урочище Кызылкуп, расположенное в Мангистауской области. Талгату Бекмагамбетову удалось передать необыкновенную красоту урочища.

Пользователи сети восхитились красивой природой Мангистауской области.

«Можно снять фильм про Марс», «Очень красиво», «Видео впечатляет», «Я подумал это Марс», - написали пользователи соцсети под публикацией.

Для справки:

Урочище Кызылкуп, также известное как «Тирамису», представляет собой живописную группу холмов, сложенных из чередующихся красных и белых слоёв древней меловой породы. Эти геологические образования раскинулись на несколько километров среди жёлтой казахской степи и поражают воображение своей необычной расцветкой.

Неофициальное название «Тирамису» появилось благодаря местным гидам, в рекламных целях они сравнили характерные полосатые склоны и обрывы с одноимённым итальянским десертом.

Оригинальное название урочища связано с расположенным здесь некогда водохранилищем Кызылкуп, которое давно высохло. Как и многие природные достопримечательности Мангистау, Кызылкуп обязан своим происхождением древнему океану Тетис. Однако в отличие от других ландшафтов региона, здесь осадочные слои дна периодически обогащались примесями железа, что придало им характерный красноватый оттенок. Также в породе встречаются жёлтые и коричневые вкрапления, появившиеся в результате смешения с различными минералами.



